Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла через дії в Газі
Через дії Ізраїлю в секторі Гази уряд Нідерландів викликав ізраїльського посла та заборонив в’їзд до країни двом ультраправим міністрам з уряду Ізраїлю.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Деталі: Уряд країни викликає посла Ізраїлю для того, аби засудити "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в секторі Гази.
Також Нідерланди заборонили в’їзд до країни міністрам Ізраїлю Ітамару Бен-Ґвиру та Безалелю Смотричу – їх звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення" сектора Гази.
Уряд також заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до його провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за запровадження торговельних санкцій Європи, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушив угоду з ЄС щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги.
Нагадаємо:
- В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.
- У середині липня Європейська служба зовнішніх справ представиладержавам-членам ЄС пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.
- 28 липня Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.