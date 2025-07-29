Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла через дії в Газі

Через дії Ізраїлю в секторі Гази уряд Нідерландів викликав ізраїльського посла та заборонив в’їзд до країни двом ультраправим міністрам з уряду Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Уряд країни викликає посла Ізраїлю для того, аби засудити "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в секторі Гази.

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Також Нідерланди заборонили в’їзд до країни міністрам Ізраїлю Ітамару Бен-Ґвиру та Безалелю Смотричу – їх звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення" сектора Гази.

Уряд також заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до його провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за запровадження торговельних санкцій Європи, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушив угоду з ЄС щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

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