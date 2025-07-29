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Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла через дії в Газі

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 09:51
Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла через дії в Газі
Ілюстративне фото: Getty Images

Через дії Ізраїлю в секторі Гази уряд Нідерландів викликав ізраїльського посла та заборонив в’їзд до країни двом ультраправим міністрам з уряду Ізраїлю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters 

Деталі: Уряд країни викликає посла Ізраїлю для того, аби засудити "нестерпну й неприйнятну" ситуацію в секторі Гази.

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Також Нідерланди заборонили в’їзд до країни міністрам Ізраїлю Ітамару Бен-Ґвиру та Безалелю Смотричу – їх звинувачують у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців і закликах до "етнічного очищення" сектора Гази.

Уряд також заявив, що підтримує рекомендацію ЄС обмежити доступ Ізраїлю до його провідної програми фінансування досліджень і виступатиме за запровадження торговельних санкцій Європи, якщо буде встановлено, що Ізраїль порушив угоду з ЄС щодо збільшення обсягів гуманітарної допомоги.

Нагадаємо:

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  • В останні тижні більшість країн ЄС посилили риторику щодо Ізраїлю через випадки вбивства цивільних у Газі, які намагались отримати гуманітарну допомогу.
  • У середині липня Європейська служба зовнішніх справ представиладержавам-членам ЄС пропозиції дипломатичних заходів проти Ізраїлю через порушення ним прав людини в секторі Гази.
  • 28 липня Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази. 

НідерландиІзраїльсанкціїБлизький Схід
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Нідерланди заборонили в’їзд двом міністрам Ізраїлю і викликали посла через дії в Газі
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