Нидерланды запретили въезд двум министрам Израиля и вызвали посла из-за действий в Газе

Из-за действий Израиля в секторе Газа правительство Нидерландов вызвало израильского посла и запретило въезд в страну двум ультраправым министрам из правительства Израиля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Правительство страны вызывает посла Израиля для того, чтобы осудить "невыносимую и неприемлемую" ситуацию в секторе Газа.

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Также Нидерланды запретили въезд в страну министрам Израиля Итамару Бен-Гвиру и Безалелю Смотричу – их обвиняют в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев и призывах к "этнической чистке" сектора Газа.

Правительство также заявило, что поддерживает рекомендацию ЕС ограничить доступ Израиля к его ведущей программе финансирования исследований и будет выступать за введение торговых санкций Европы, если будет установлено, что Израиль нарушил соглашение с ЕС об увеличении объемов гуманитарной помощи.

Напомним:

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