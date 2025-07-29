Нидерланды запретили въезд двум министрам Израиля и вызвали посла из-за действий в Газе
Из-за действий Израиля в секторе Газа правительство Нидерландов вызвало израильского посла и запретило въезд в страну двум ультраправым министрам из правительства Израиля.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Детали: Правительство страны вызывает посла Израиля для того, чтобы осудить "невыносимую и неприемлемую" ситуацию в секторе Газа.
Также Нидерланды запретили въезд в страну министрам Израиля Итамару Бен-Гвиру и Безалелю Смотричу – их обвиняют в неоднократном подстрекательстве к насилию против палестинцев и призывах к "этнической чистке" сектора Газа.
Правительство также заявило, что поддерживает рекомендацию ЕС ограничить доступ Израиля к его ведущей программе финансирования исследований и будет выступать за введение торговых санкций Европы, если будет установлено, что Израиль нарушил соглашение с ЕС об увеличении объемов гуманитарной помощи.
Напомним:
- В последние недели большинство стран ЕС усилили риторику в отношении Израиля из-за случаев убийства гражданских лиц в Газе, которые пытались получить гуманитарную помощь.
- В середине июля Европейская служба внешних дел представилагосударствам-членам ЕС предложения о дипломатических мерах против Израиля из-за нарушения им прав человека в секторе Газа.
- 28 июля Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.