В Ирпене депутаты выразили недоверие мэру. Он называет это рейдерством и связывает с Карплюком

На сессии горсовета Ирпеня местные депутаты объявили недоверие городскому голове Александру Маркушину и передали его полномочия секретарю горсовета Анжеле Макеевой. Сам Маркушин называет ее человеком бывшего мэра Владимира Карплюка.

Источник: Маркушин и Макеева в Facebook

Детали: Сообщается, что 28 депутатов объявили недоверие мэру Маркушину. Накануне он жаловался на попытку захватить власть в Ирпене и называл своих оппонентов "титушками" и "рейдерами".

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Макееву он называет "человеком Карплюка, секретаршей, который последние 6 месяцев присваивает себе полномочия председателя". Маркушин утром 29 июля опубликовал видео из горсовета.

Дословно Маркушин: "Национальная полиция и тетушки не пустили общину на сессию, в зал через черный вход полиция завела титушек и не дала украинцам права выбирать.

В то время когда нужно строить линии обороны в Киевской области, рейдер-застройщик Карплюк покупает депутатов и использует их для свержения Конституционного строя и приказывает им объявить недоверие легитимному мэру Ирпеня. Гауляйтером Ирпенской народной республики самопровозгласили секретаршу Анжелу Макееву".

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На сайте городского совета уже отмечено, что Макеева исполняет обязанности городского головы Ирпеня.

В начале июля восстановленный в должности городского головы Маркушин сообщил о новом решении Печерского районного суда Киева о его повторном отстранении.

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Напомним: