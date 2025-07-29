ЄС попередив Україну, що зупинить фінансування, якщо НАБУ і САП не повернуть незалежність

Європейський союз попередив українську владу про наслідки, якщо Верховна Рада не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП.

Джерело: співрозмовники Економічної правди в уряді та у ВР та співрозмовники Європейської правди в структурах ЄС

Деталі: За даними Економічної правди, 24 липня представники ЄС дипломатичними каналами повідомили уряду Юлії Свириденко, що призупиняють виділення всієї фінансової допомоги Україні. Цю інформацію ЕП підтвердили чотири незалежні джерела в уряді, дипломатичних колах та парламенті.

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"Все поставили на паузу до виправлення ситуації", – повідомив один зі співрозмовників видання.

Зазначається, що європейські посадовці готуються до того, що 31 липня, коли заплановане засідання Верховної Ради, депутати можуть не ухвалити жоден із законопроєктів, які відновлюють незалежність НАБУ і САП, або можуть внести у документ правки, які зроблять це відновлення неповним.

Пряма мова посадовця Євросоюзу, дотичного до комунікації з Києвом, який говорив на умовах анонімності: "Так, дійсно ЄС попередив Київ. Якщо не буде ухвалено закон – кредити за рахунок прибутків від російських активів за програмою ERA припиняться, ми просто перестанемо їх надавати. Також зупиниться фінансування від ЄБРР та ЄІБ".

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Водночас, за інформацією ЄП, не очікується заморожування виплат за програмою Ukraine Facility, за якою Київ отримує макрофінансову допомогу залежно від проведених реформ.

Передісторія:

Днями ЄС схвалив 4-й транш за цією програмою в урізаному обсязі. Україна у серпні має отримати 3,05 млрд євро замість очікуваних 4,5 млрд через зрив реформ. Ці кошти нібито не підпадають під можливе заморожування, але вони вже надійдуть у меншому обсязі, ніж планувалося, і у разі зволікання з іншими реформами, що прописані в умовах Ukraine Facility – подальші транші також скоротять.

Також у ЄС почали піднімати питання інших пов'язаних з реформами дій, включаючи призначення керівника БЕБ за підсумками проведеного конкурсу, підтвердили кілька джерел ЄП.

У Брюсселі вважають, що Україна має розуміти наслідки у разі, якщо Київ не може скасувати "відкат" антикорупційних реформ, що відбувся минулого тижня.

У липні, попри очікувані позитивні рішення з боку Євросоюзу, Київ почав наступ на реформи. Детальніше про це читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Європейська правда опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України"