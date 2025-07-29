ЕС предупредил Украину, что остановит финансирование, если НАБУ и САП не вернут независимость

Европейский союз предупредил украинскую власть о последствиях, если Верховная Рада не найдет голоса для полноценной отмены норм проекта 12414, который ограничивает независимость НАБУ и САП.

Источник: собеседники Экономической правды в правительстве и ВР и собеседники Европейской правды в структурах ЕС

Детали: По данным Экономической правды, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Юлии Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине. Эту информацию ЭП подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте.

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"Все поставили на паузу до исправления ситуации", – сообщил один из собеседников издания.

Отмечается, что европейские чиновники готовятся к тому, что 31 июля, когда запланировано заседание Верховной Рады, депутаты могут не принять ни один из законопроектов, восстанавливающих независимость НАБУ и САП, или могут внести в документ поправки, которые сделают это восстановление неполным.

Прямая речь чиновника Евросоюза, имеющего отношение к коммуникации с Киевом, который говорил на условиях анонимности: "Да, действительно ЕС предупредил Киев. Если закон не будет принят – кредиты за счет доходов от российских активов по программе ERA прекратятся, мы просто перестанем их предоставлять. Также остановится финансирование от ЕБРР и ЕИБ".

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В то же время, по информации ЕП, не ожидается замораживание выплат по программе Ukraine Facility, по которой Киев получает макрофинансовую помощь в зависимости от проведенных реформ.

Предыстория:

На днях ЕС одобрил 4-й транш по этой программе в урезанном объеме. Украина в августе должна получить 3,05 млрд евро вместо ожидаемых 4,5 млрд из-за срыва реформ. Эти средства якобы не подпадают под возможное замораживание, но они уже поступят в меньшем объеме, чем планировалось, и в случае промедления с другими реформами, прописанными в условиях Ukraine Facility, дальнейшие транши также сократят.

Также в ЕС начали поднимать вопрос других связанных с реформами действий, включая назначение руководителя БЭБ по итогам проведенного конкурса, подтвердили несколько источников ЕП.

В Брюсселе считают, что Украина должна понимать последствия в случае, если Киев не может отменить "откат" антикоррупционных реформ, который произошел на прошлой неделе.

В июле, несмотря на ожидаемые положительные решения со стороны Евросоюза, Киев начал наступление на реформы. Подробнее об этом читайте в статье "Как президент разрушал движение Украины в ЕС и чего ждать дальше".

Европейская правда опубликовала позиционную статью: "Молчание убивает демократию. Западные партнеры должны изменить политику в отношении Украины"