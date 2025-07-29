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Правоохоронці заявили, що зірвали замах ФСБ на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова

Анастасія ПроцВівторок, 29 липня 2025, 11:14
Правоохоронці заявили, що зірвали замах ФСБ на командира Вовків Да Вінчі Філімонова
фото: СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, яке готувала ФСБ. Для цього російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, видавши себе за СБУ.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, джерело УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними слідства, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала учасника АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.

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Фігуранту зателефонували з фейкового акаунта й повідомили, що проти нього нібито порушено справу за "держзраду" через покупку медичних препаратів в інтернет-магазині, який начебто фінансує армію РФ.

Щоб посилити психологічний тиск, фігуранту надіслали підроблену повістку на допит. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" нібито з СБУ в обмін на закриття кримінальної справи. Йому перекинули фейкову анкету кандидата до Служби безпеки України та доручили приїхати до Києва.

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фото: СБУ

Дослівно СБУ: "Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя".

Деталі: У столиці чоловік орендував квартиру в житловому комплексі, де, за інформацією кураторів, проживав Філімонов. Він мав стежити за ним, фіксувати переміщення, надсилати фото з двору та координати.

ФСБ подала військового як "зрадника", який нібито наводить удари по Києву. Після однієї з масованих атак по столиці куратор переконував фігуранта, що це – справа рук його "обʼєкта".

Завербованому передали координати схрону із автоматом АК-74 на околиці Києві. Після отримання зброї фігурант отримав вказівку ліквідувати українського воїна.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, фігурант прибув до столиці наприкінці травня. Тоді ж СБУ зафіксувала, як йому передали перші інструкції – зокрема щодо розвідки та вивчення місцевості. Безпосередній замах на Філімонова планувався на початок липня.

 
фото: СБУ

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі зброєю. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором.

Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

Дослівно СБУ: "СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України".

СБУпрокуратураКиїв
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