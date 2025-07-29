Правоохоронці заявили, що зірвали замах ФСБ на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова
Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора запобігли замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова, яке готувала ФСБ. Для цього російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини, видавши себе за СБУ.
Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, джерело УП в правоохоронних органах
Деталі: За даними слідства, для вчинення злочину російська спецслужба завербувала учасника АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на РФ, а не українського військового командира.
Фігуранту зателефонували з фейкового акаунта й повідомили, що проти нього нібито порушено справу за "держзраду" через покупку медичних препаратів в інтернет-магазині, який начебто фінансує армію РФ.
Щоб посилити психологічний тиск, фігуранту надіслали підроблену повістку на допит. Після цього йому запропонували начебто "співпрацю" нібито з СБУ в обмін на закриття кримінальної справи. Йому перекинули фейкову анкету кандидата до Служби безпеки України та доручили приїхати до Києва.
Дослівно СБУ: "Куратори від ФСБ маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя".
Деталі: У столиці чоловік орендував квартиру в житловому комплексі, де, за інформацією кураторів, проживав Філімонов. Він мав стежити за ним, фіксувати переміщення, надсилати фото з двору та координати.
ФСБ подала військового як "зрадника", який нібито наводить удари по Києву. Після однієї з масованих атак по столиці куратор переконував фігуранта, що це – справа рук його "обʼєкта".
Завербованому передали координати схрону із автоматом АК-74 на околиці Києві. Після отримання зброї фігурант отримав вказівку ліквідувати українського воїна.
За даними джерел УП у правоохоронних органах, фігурант прибув до столиці наприкінці травня. Тоді ж СБУ зафіксувала, як йому передали перші інструкції – зокрема щодо розвідки та вивчення місцевості. Безпосередній замах на Філімонова планувався на початок липня.
Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі зброєю. Під час обшуку правоохоронці вилучили мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором.
Зловмиснику повідомили про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.
Дослівно СБУ: "СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України".