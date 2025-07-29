Правоохранители заявили, что сорвали покушение ФСБ на командира "Волков Да Винчи" Филимонова

Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора предотвратили заказное убийство командира 108-го отдельного батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Сергея Филимонова, которое готовила ФСБ. Для этого российская спецслужба завербовала жителя Днепропетровщины, выдав себя за СБУ.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, источник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным следствия, для совершения преступления российская спецслужба завербовала участника АТО из Каменского, который был уверен, что по поручению СБУ должен обезвредить корректировщика, который работает на РФ, а не украинского военного командира.

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Фигуранту позвонили с фейкового аккаунта и сообщили, что против него якобы возбуждено дело за "госизмену" из-за покупки медицинских препаратов в интернет-магазине, который якобы финансирует армию РФ.

Чтобы усилить психологическое давление, фигуранту прислали поддельную повестку на допрос. После этого ему предложили якобы "сотрудничество" якобы с СБУ в обмен на закрытие уголовного дела. Ему перебросили фейковую анкету кандидата в Службу безопасности Украины и поручили приехать в Киев.

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фото: СБУ

Дословно СБУ: "Кураторы от фсб манипулировали патриотическими убеждениями украинца, который искренне считал, что помогает украинской спецслужбе бороться с врагом. В переписке со своим связным мужчина выражал готовность уничтожать оккупантов - даже ценой собственной жизни".

Детали: В столице мужчина арендовал квартиру в жилом комплексе, где, по информации кураторов, проживал Филимонов. Он должен был следить за ним, фиксировать перемещения, присылать фото со двора и координаты.

ФСБ подала военного как "предателя", который якобы наводит удары по Киеву. После одной из массированных атак по столице куратор убеждал фигуранта, что это - дело рук его "объекта".

Завербованному передали координаты схрона с автоматом АК-74 на окраине Киева. После получения оружия фигурант получил указание ликвидировать украинского воина.

По данным источников УП в правоохранительных органах, фигурант прибыл в столицу в конце мая. Тогда же СБУ зафиксировала, как ему передали первые инструкции - в частности по разведке и изучению местности. Непосредственное покушение на Филимонова планировалось на начало июля.

фото: СБУ

Оперативники СБУ задержали завербованного, когда он выходил на улицу с оружием. Во время обыска правоохранители изъяли мобильный телефон, с которого фигурант переписывался с куратором.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Дословно СБУ: "СБУ подчеркивает! Представители Службы безопасности не нанимают людей по телефону, не предлагают выполнять противоправные действия и не ставят сомнительных задач. СБУ действует исключительно в рамках действующего законодательства Украины".