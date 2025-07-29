За гроші "скасовував" розшук військовозобов’язаних: працівнику ТЦК повідомили про підозру

Правоохоронці викрили начальника групи соціальної роботи Кропивницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на знятті з розшуку військовозобовʼязаних чоловіків за гроші.

Джерело: Державне бюро розслідувань, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Дослівно Бюро: "Він мав доступ до бази даних розшукуваних осіб та пропонував їм за 1 тис. доларів США знятися з розшуку. У разі відмови чоловік погрожував примусовою мобілізацією.

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За оперативними даними, так він встиг "допомогти" не менше десятьом чоловікам".

Деталі: Прокуратура своєю чергою розповідає про один задокументований епізод.

За даними слідства, у червні 2025 року начальник групи соціальної роботи запропонував військовозобов’язаному, який мав проблеми із вчасним поданням військово-облікових даних, за 1000 доларів США поставити його на військовий облік без оголошення у розшук. Такий "сервіс" мав дати можливість уникнути мобілізації. При цьому службовець наголосив, що у разі ненадання хабаря, чоловіка мобілізують до Збройних сил України.

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Військовозобов’язаний погодився на пропозицію і вони зустрілися в одному з супермаркетів міста. Під час передачі грошей службовця затримали правоохоронці. При обшуку за місцем його проживання було знайдено та вилучено частину коштів – 700 доларів США.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України. За скоєне йому загрожує від 5 до 10 років ув’язнення, а також до 3 років заборони займати посади чи займатися певною діяльністю, з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, зазначають прокурори.