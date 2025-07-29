Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За деньги "отменял" розыск военнообязанных: работнику ТЦК сообщили о подозрении

Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 12:00
За деньги отменял розыск военнообязанных: работнику ТЦК сообщили о подозрении
фото ГБР

Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на снятии с розыска военнообязанных мужчин за деньги.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Бюро: "Он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

Реклама:

По оперативным данным, так он успел "помочь" не менее десяти мужчинам".

Детали: Прокуратура в свою очередь рассказывает об одном задокументированном эпизоде.

По данным следствия, в июне 2025 года начальник группы социальной работы предложил военнообязанному, который имел проблемы со своевременным представлением военно-учетных данных, за 1000 долларов США поставить его на воинский учет без объявления в розыск. Такой "сервис" должен был дать возможность избежать мобилизации. При этом служащий отметил, что в случае непредоставления взятки, мужчину мобилизуют в Вооруженные силы Украины.

РЕКЛАМА:

Военнообязанный согласился на предложение и они встретились в одном из супермаркетов города. Во время передачи денег служащего задержали правоохранители. При обыске по месту его жительства было найдено и изъято часть денег – 700 долларов США.

 

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет заключения, а также до 3 лет запрета занимать должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом, отмечают прокуроры.

ТЦКвзяткаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования
Монеты номиналом 10 копеек могут изъять из обращения
фото, видеоПравоохранители заявили, что сорвали покушение ФСБ на командира "Волков Да Винчи" Филимонова
дополнено, фото, видео Россияне атаковали исправительную колонию в Запорожье: 17 погибших, 42 раненых
ЕС предупредил Украину, что остановит финансирование, если НАБУ и САП не вернут независимость
В центре Нью-Йорка мужчина с винтовкой устроил стрельбу: 4 убитых, стрелок застрелился
Все новости...
ТЦК
В Киеве задержали сотрудника ТЦК, который за взятку в $3500 обещал снять с розыска военнообязанного
ТЦК Полтавщины заявил о "нездоровой части общества", которая помогла сбежать мобилизованным
На Харьковщине мужчина ворвался в помещение ТЦК и ударил правоохранителя – полиция
Последние новости
14:51
"Был генератором идей": умер один из основателей "украинской Антарктики" Юрий Ямпольский
14:49
ChatGPT Agent смог подтвердить, что он не робот
14:41
В Верховной Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве
14:36
Командир "Волков Да Винчи" Филимонов о попытке покушения со стороны ФСБ: Война продолжается и в тылу
14:26
Украинские облигации выросли на фоне заявлений Трампа по России
14:25
Неанонсированный iPhone 17 Pro увидели на улицах Сан-Франциско
13:52
футболОт чемпиона мира до Мальты по объявлению: как Кристиан Дзаккардо нашел новую жизнь в "Хамрун Спартанс"
13:50
Польские логистические компании жалуются на отсутствие украинского зерна
13:47
Семьи погибших в плену бойцов будут получать 15 миллионов гривен: президент подписал закон
13:46
Госдолг Германии в 2024 году установил новый рекорд
Все новости...
Реклама:
Реклама: