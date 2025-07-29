За деньги "отменял" розыск военнообязанных: работнику ТЦК сообщили о подозрении

Правоохранители разоблачили начальника группы социальной работы Кропивницкого районного территориального центра комплектования и социальной поддержки на снятии с розыска военнообязанных мужчин за деньги.

Источник: Государственное бюро расследований, Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Дословно Бюро: "Он имел доступ к базе данных разыскиваемых лиц и предлагал им за 1 тыс. долларов США сняться с розыска. В случае отказа мужчина угрожал принудительной мобилизацией.

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По оперативным данным, так он успел "помочь" не менее десяти мужчинам".

Детали: Прокуратура в свою очередь рассказывает об одном задокументированном эпизоде.

По данным следствия, в июне 2025 года начальник группы социальной работы предложил военнообязанному, который имел проблемы со своевременным представлением военно-учетных данных, за 1000 долларов США поставить его на воинский учет без объявления в розыск. Такой "сервис" должен был дать возможность избежать мобилизации. При этом служащий отметил, что в случае непредоставления взятки, мужчину мобилизуют в Вооруженные силы Украины.

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Военнообязанный согласился на предложение и они встретились в одном из супермаркетов города. Во время передачи денег служащего задержали правоохранители. При обыске по месту его жительства было найдено и изъято часть денег – 700 долларов США.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. За содеянное ему грозит от 5 до 10 лет заключения, а также до 3 лет запрета занимать должности или заниматься определенной деятельностью, с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом, отмечают прокуроры.