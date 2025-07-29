Європа не готова швидко перекинути війська у разі війни з Росією – єврокомісар
Європейська інфраструктура – дороги, мости та залізниці – непридатна для швидкого переміщення танків, військ і військових вантажів у випадку війни з Росією, заявив єврокомісар з питань транспорту та туризму Апостолос Ціцікостас.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times
Деталі: За словами Ціцікостаса, якщо НАТО доведеться реагувати на вторгнення російських військ через східний кордон Європейського Союзу, то танки застрягнуть у тунелях, спричинять обвалення мостів і загрузнуть у прикордонних бюрократичних процедурах.
Єврокомісар заявив, що має намір витратити 17 млрд євро на модернізацію інфраструктури для покращення військової мобільності.
Пряма мова Ціцікостаса: "У нас є старі мости, які потрібно оновити. Є вузькі мости, які слід розширити. І є мости, які взагалі потрібно збудувати з нуля".
Він пояснив, що захистити територію буде неможливо, якщо європейські армії не зможуть вільно переміщатися.
"Реальність така, що для переміщення військової техніки та військ із західної частини Європи на східну сьогодні потрібно тижні, а іноді й місяці", – сказав він.
Єврокомісар також зазначив, що більшість наявної інфраструктури не була розрахована на транспортування армій територією ЄС. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як танк – до 70 тонн.
За його словами, наразі ЄС розробляє стратегію, яка дозволить переміщати війська "в межах кількох годин, максимум кількох днів" у разі нападу. Для цього планується оновити 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів.
Які саме об’єкти модернізуватимуть, з міркувань безпеки не розголошують.
Ціцікостас наголосив, що Брюссель також хоче зменшити бюрократію, щоб "танки не застрягали в паперах" під час перетину кордонів.
Видання зазначає, що цю стратегію, яку єврокомісар представить пізніше цього року, розглядають як частину ширшої хвилі воєнної підготовки на тлі попереджень про можливе масштабніше протистояння з Москвою та очікуване скорочення американської військової присутності в Європі.
За словами Ціцікостаса, план військової мобільності доповнить угоду країн НАТО про підвищення цільового показника оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% мають бути спрямовані на безпекову та оборонну інфраструктуру.
"Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними", – підсумував єврокомісар.
Передісторія:
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- За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
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