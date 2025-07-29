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Європа не готова швидко перекинути війська у разі війни з Росією – єврокомісар

Уляна Кричковська, Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 12:42
Європа не готова швидко перекинути війська у разі війни з Росією – єврокомісар
Німецький танк Leopard 2 A6. Фото Getty Images

Європейська інфраструктура – дороги, мости та залізниці – непридатна для швидкого переміщення танків, військ і військових вантажів у випадку війни з Росією, заявив єврокомісар з питань транспорту та туризму Апостолос Ціцікостас.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: За словами Ціцікостаса, якщо НАТО доведеться реагувати на вторгнення російських військ через східний кордон Європейського Союзу, то танки застрягнуть у тунелях, спричинять обвалення мостів і загрузнуть у прикордонних бюрократичних процедурах.

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Єврокомісар заявив, що має намір витратити 17 млрд євро на модернізацію інфраструктури для покращення військової мобільності.

Пряма мова Ціцікостаса: "У нас є старі мости, які потрібно оновити. Є вузькі мости, які слід розширити. І є мости, які взагалі потрібно збудувати з нуля".

Він пояснив, що захистити територію буде неможливо, якщо європейські армії не зможуть вільно переміщатися. 

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"Реальність така, що для переміщення військової техніки та військ із західної частини Європи на східну сьогодні потрібно тижні, а іноді й місяці", – сказав він.

Єврокомісар також зазначив, що більшість наявної інфраструктури не була розрахована на транспортування армій територією ЄС. Наприклад, вантажівки на європейських дорогах зазвичай важать до 40 тонн, тоді як танк – до 70 тонн.

За його словами, наразі ЄС розробляє стратегію, яка дозволить переміщати війська "в межах кількох годин, максимум кількох днів" у разі нападу. Для цього планується оновити 500 інфраструктурних об’єктів уздовж чотирьох військових коридорів.

Які саме об’єкти модернізуватимуть, з міркувань безпеки не розголошують.

Ціцікостас наголосив, що Брюссель також хоче зменшити бюрократію, щоб "танки не застрягали в паперах" під час перетину кордонів.

Видання зазначає, що цю стратегію, яку єврокомісар представить пізніше цього року, розглядають як частину ширшої хвилі воєнної підготовки на тлі попереджень про можливе масштабніше протистояння з Москвою та очікуване скорочення американської військової присутності в Європі.

За словами Ціцікостаса, план військової мобільності доповнить угоду країн НАТО про підвищення цільового показника оборонних витрат до 5% ВВП, з яких 1,5% мають бути спрямовані на безпекову та оборонну інфраструктуру.

"Ми більше не можемо дозволити собі бути неготовими або залежними", – підсумував єврокомісар.

Передісторія:

  • У червні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія нарощує свій військовий потенціал і буде готова застосувати військову силу проти держав НАТО протягом п'яти років.
  • За оцінкою Федеральної розвідувальної служби Німеччини, Росія бачить себе в системному конфлікті із Заходом та готується до великої війни з НАТО.
  • Комісар ЄС із питань оборони Андрюс Кубілюс поділяє оцінку західних розвідок, що напад Росії на держави Євросоюзу може статись протягом наступних кількох років. 

Читайте інтервʼю редактора "Європейської правди" з єврокомісаром Кубілюсом: Мир в Україні наблизить напад Росії на ЄС, є лише один спосіб її стримати.

ЄвропаРосіявійна
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