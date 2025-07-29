Европа не готова быстро перебросить войска в случае войны с Россией – еврокомиссар

Европейская инфраструктура – дороги, мосты и железные дороги – непригодна для быстрого перемещения танков, войск и военных грузов в случае войны с Россией, заявил еврокомиссар по вопросам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По словам Цицикостаса, если НАТО придется реагировать на вторжение российских войск через восточную границу Европейского Союза, то танки застрянут в туннелях, приведут к обрушению мостов и увязнут в пограничных бюрократических процедурах.

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Еврокомиссар заявил, что намерен потратить 17 млрд евро на модернизацию инфраструктуры для улучшения военной мобильности.

Прямая речь Цицикостаса: "У нас есть старые мосты, которые нужно обновить. Есть узкие мосты, которые следует расширить. И есть мосты, которые вообще нужно построить с нуля".

Он объяснил, что защитить территорию будет невозможно, если европейские армии не смогут свободно перемещаться.

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"Реальность такова, что для перемещения военной техники и войск из западной части Европы в восточную сегодня требуются недели, а иногда и месяцы", – сказал он.

Еврокомиссар также отметил, что большая часть существующей инфраструктуры не была рассчитана на транспортировку армий по территории ЕС. Например, грузовики на европейских дорогах обычно весят до 40 тонн, тогда как танк – до 70 тонн.

По его словам, в настоящее время ЕС разрабатывает стратегию, которая позволит перемещать войска "в течение нескольких часов, максимум нескольких дней" в случае нападения. Для этого планируется обновить 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров.

Какие именно объекты будут модернизированы, из соображений безопасности не разглашается.

Цицикостас подчеркнул, что Брюссель также хочет уменьшить бюрократию, чтобы "танки не застревали в бумагах" при пересечении границ.

Издание отмечает, что эту стратегию, которую еврокомиссар представит позже в этом году, рассматривают как часть более широкой волны военной подготовки на фоне предупреждений о возможном более масштабном противостоянии с Москвой и ожидаемом сокращении американского военного присутствия в Европе.

По словам Цицикостаса, план военной мобильности дополнит соглашение стран НАТО о повышении целевого показателя оборонных расходов до 5% ВВП, из которых 1,5% должны быть направлены на инфраструктуру безопасности и обороны.

"Мы больше не можем позволить себе быть не готовыми или зависимыми", – подытожил еврокомиссар.

Предыстория:

В июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что Россия наращивает свой военный потенциал и будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет.

По оценке Федеральной разведывательной службы Германии, Россия видит себя в системном конфликте с Западом и готовится к большой войне с НАТО.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс разделяет оценку западных разведки, что нападение России на государства Евросоюза может произойти в течение следующих нескольких лет.

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