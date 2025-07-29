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У середу в Україні прогнозують дощі, а серпень прийде зі спекою

Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 13:38
У середу в Україні прогнозують дощі, а серпень прийде зі спекою
Фото ілюстративне з pixabay.com

30 липня у більшості областей України очікуються дощі, в останній день липня та перший день серпня буде спекотно і переважено без опадів.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "30 липня в Україні, крім крайнього сходу та Криму, дощі, грози, на Київщині, Чернігівщині, Черкащині та Кіровоградщині значні дощі (у західних областях місцями невеликі дощі)".

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Деталі: Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 14-19°, вдень 20-25°; на решті території вночі 18-23°, вдень 26-32°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°. Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Києві у середу значний дощ, вночі 17-19°, вдень до +23°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

31 липня та 1 серпня переважно без опадів, лише на північному сході, вночі 31 липня і на сході країни короткочасний дощ.

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У четвер і п’ятницю вночі 12-17°, на півдні та сході 17-23°, вдень в західних і північних областях  22-27°, на решті території 26-32°, в четвер на Луганщині сильна спека 35°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У столиці 31 липня та 1 серпня без опадів, вночі 14-16°, вдень 23-25°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

погода
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