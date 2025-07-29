В среду в Украине прогнозируют дожди, а август придет с жарой

30 июля в большинстве областей Украины ожидаются дожди, в последний день июля и первый день августа будет жарко и преимущественно без осадков.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "30 июля в Украине, кроме крайнего востока и Крыма, дожди, грозы, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях значительные дожди (в западных областях местами небольшие дожди)".

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Детали: Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 14-19°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 26-32°, на востоке и юго-востоке страны сильная жара 35-38°. Ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве в среду значительный дождь, ночью 17-19°, днем до +23°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

31 июля и 1 августа преимущественно без осадков, только на северо-востоке, ночью 31 июля и на востоке страны кратковременный дождь.

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В четверг и пятницу ночью 12-17°, на юге и востоке 17-23°, днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 26-32°, в четверг на Луганщине сильная жара 35°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В столице 31 июля и 1 августа без осадков, ночью 14-16°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.