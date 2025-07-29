У Верховній Раді закликали до бойкоту делегації РФ з підсанкційною Матвієнко на конференції в Женеві

У Верховній Раді закликали партнерів бойкотувати заходи за участі російської делегації на чолі з підсанкційною спікеркою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко на міжнародній конференції у Женеві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на віцеспікерку Верховної Ради Олену Кондратюк, яка буде представляти Україну

Деталі: Кондратюк закликала інших спікерів парламентів, які прямують на всесвітню конференцію у Женеві, уникати будь-яких взаємодій із Матвієнко, яку пустили туди попри санкції.

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Віцеспікерка додала, що шокована присутністю російської делегації на чолі з Матвієнко.

Пряма мова: "Закликаю учасників конференції спікерів до бойкоту будь-яких публічних заходів за участі цієї міжнародної злочинниці – Матвієнко. Будь-яке спільне фото чи рукостискання з нею – означає стати на бік агресора. І це буде обов’язково використано російською пропагандою з метою виправдання злочинів РФ… Ми не можемо дозволити ганебну присутність злочинців без будь-якої реакції.

Підсанкційні особи не можуть спокійно літати на світові зібрання! Не можуть поширювати свої наративи на найбільш представницьких майданчиках. У чому тоді зміст санкцій?".

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Кондратюк зазначила, що зі свого боку планує говорити на цьому заході про те, що переживає Україна в умовах війни, нагадувати про викрадених Росією дітей і закликати до посилення санкційної політики.

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