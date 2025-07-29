В Верховной Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве

В Верховной Раде призвали партнеров бойкотировать мероприятия с участием российской делегации во главе с подсанкционным спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на международной конференции в Женеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк, которая будет представлять Украину

Детали: Кондратюк призвала других спикеров парламентов, которые направляются на всемирную конференцию в Женеве, избегать любых взаимодействий с Матвиенко, которую пустили туда несмотря на санкции.

Реклама:

Вице-спикер добавила, что шокирована присутствием российской делегации во главе с Матвиенко.

Прямая речь: "Призываю участников конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы - Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней - означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ... Мы не можем позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции.

Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на самых представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?".

РЕКЛАМА:

Кондратюк отметила, что со своей стороны планирует говорить на этом мероприятии о том, что переживает Украина в условиях войны, напоминать о похищенных Россией детях и призывать к усилению санкционной политики.

Предыстория: