В Верховной Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве
В Верховной Раде призвали партнеров бойкотировать мероприятия с участием российской делегации во главе с подсанкционным спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на международной конференции в Женеве.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк, которая будет представлять Украину
Детали: Кондратюк призвала других спикеров парламентов, которые направляются на всемирную конференцию в Женеве, избегать любых взаимодействий с Матвиенко, которую пустили туда несмотря на санкции.
Вице-спикер добавила, что шокирована присутствием российской делегации во главе с Матвиенко.
Прямая речь: "Призываю участников конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы - Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней - означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ... Мы не можем позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции.
Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на самых представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?".
Кондратюк отметила, что со своей стороны планирует говорить на этом мероприятии о том, что переживает Украина в условиях войны, напоминать о похищенных Россией детях и призывать к усилению санкционной политики.
Предыстория:
- Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".
- Всемирная конференция председателей парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.
- В предыдущие годы председательствующие в ОБСЕ Северная Македония и Мальта впустили для участия в министерской встрече делегацию РФ во главе с министром иностранных дел РФ Лавровым, несмотря на войну и санкции.