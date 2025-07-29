Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Верховной Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве

Мария Емец, Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 14:41
В Верховной Раде призвали к бойкоту делегации РФ с подсанкционной Матвиенко на конференции в Женеве
иллюстративное фото Getty Images

В Верховной Раде призвали партнеров бойкотировать мероприятия с участием российской делегации во главе с подсанкционным спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко на международной конференции в Женеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на вице-спикера Верховной Рады Елену Кондратюк, которая будет представлять Украину

Детали: Кондратюк призвала других спикеров парламентов, которые направляются на всемирную конференцию в Женеве, избегать любых взаимодействий с Матвиенко, которую пустили туда несмотря на санкции.

Реклама:

Вице-спикер добавила, что шокирована присутствием российской делегации во главе с Матвиенко.

Прямая речь: "Призываю участников конференции спикеров к бойкоту любых публичных мероприятий с участием этой международной преступницы - Матвиенко. Любое совместное фото или рукопожатие с ней - означает стать на сторону агрессора. И это будет обязательно использовано российской пропагандой с целью оправдания преступлений РФ... Мы не можем позволить позорное присутствие преступников без какой-либо реакции.

Подсанкционные лица не могут спокойно летать на мировые собрания! Не могут распространять свои нарративы на самых представительных площадках. В чем тогда смысл санкций?".

РЕКЛАМА:

Кондратюк отметила, что со своей стороны планирует говорить на этом мероприятии о том, что переживает Украина в условиях войны, напоминать о похищенных Россией детях и призывать к усилению санкционной политики.

Предыстория:

санкцииРосcиявойнаВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования
Монеты номиналом 10 копеек могут изъять из обращения
фото, видеоПравоохранители заявили, что сорвали покушение ФСБ на командира "Волков Да Винчи" Филимонова
дополнено, фото, видео Россияне атаковали исправительную колонию в Запорожье: 17 погибших, 42 раненых
ЕС предупредил Украину, что остановит финансирование, если НАБУ и САП не вернут независимость
В центре Нью-Йорка мужчина с винтовкой устроил стрельбу: 4 убитых, стрелок застрелился
Все новости...
санкции
Нидерланды запретили въезд двум министрам Израиля и вызвали посла из-за действий в Газе
Зеленский ввел пакет санкций против лиц и компаний, связанных с российским ВПК
Советник Зеленского рассказал, чего ожидает от 19-го пакета санкций ЕС против РФ
Последние новости
17:34
Фонд гарантирования продал активы бывших "дочек" российских банков на 5,5 миллиардов
17:23
фотоФлэш: россияне устроили в Сумах полигон для испытаний дрона "Италмас"
17:20
Украина готовится увеличить внутреннюю добычу газа - Минэнерго
17:01
Российский миллиардер проиграл суд в Британии – санкции против него остаются
16:47
Индия впервые обошла Китай по поставкам смартфонов в США
16:26
В Киеве задержана группа врачей: организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных
16:25
Семь торговых сетей уклонились от уплаты 668,5 миллионов налогов в результате дробления бизнеса
16:24
Без неожиданностей: в МОН рассказали, какие специальности самые популярные среди абитуриентов в 2025 году
16:20
Минэкономики осуществило вне конкуренции 90% закупок - Счетная палата
16:02
обновленоСтанцию метро "Лыбедская" в Киеве временно закрывали из-за подозрительного предмета
Все новости...
Реклама:
Реклама: