Станцію метро "Либідська" у Києві тимчасово закривали через підозрілий предмет
Станцію "Либідська" на "синій" гілці столичного метрополітену тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет.
Джерело: Київський метрополітен у Telegram
Дослівно: "На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".
Деталі: На місце викликали вибухотехнічну групу.
Оновлено: О 16.40 метрополітенівці повідомили, що станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід, а поїзди курсують у звичайному режимі
Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.
Громадянам нагадують: у разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.