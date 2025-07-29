Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Станцію метро "Либідська" у Києві тимчасово закривали через підозрілий предмет

Валентина РоманенкоВівторок, 29 липня 2025, 16:02
Станцію метро Либідська у Києві тимчасово закривали через підозрілий предмет
станція метро "Либідська" в Києві. ілюстративне фото з Вікіпедії

Станцію "Либідська" на "синій" гілці столичного метрополітену тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет.

Джерело: Київський метрополітен у Telegram

Дослівно: "На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".

Реклама:

Деталі: На місце викликали вибухотехнічну групу.

Оновлено: О 16.40 метрополітенівці повідомили, що станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід, а поїзди курсують у звичайному режимі

Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.

РЕКЛАМА:

Громадянам нагадують: у разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.

метроКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання
Монети номіналом 10 копійок можуть вилучити з обігу
фото, відеоПравоохоронці заявили, що зірвали замах ФСБ на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова
доповнено, фото, відео Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих, 42 поранених
ЄС попередив Україну, що зупинить фінансування, якщо НАБУ і САП не повернуть незалежність
У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився
Усі новини...
метро
Унаслідок російського обстрілу в Києві зачиняли станцію метро "Лук’янівська"
У Києві тимчасово обмежено рух на "червоній" лінії метро – КМДА
Правоохоронці притягнули до відповідальності киянку, яка в метро вигукувала "Слава Росії"
Останні новини
17:34
Фонд гарантування продав активи колишніх "дочок" російських банків на 5,5 мільярдів
17:23
фотоФлеш: росіяни влаштували у Сумах полігон для випробувань дрона "Італмас"
17:20
Україна готується збільшити внутрішній видобуток газу – Міненерго
17:01
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
16:47
Індія вперше обійшла Китай за постачанням смартфонів у США
16:26
У Києві затримали групу лікарів, яка організовувала незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних
16:25
Сім торговельних мереж ухилились від сплати 668,5 мільйонів податків внаслідок дроблення бізнесу
16:24
Без несподіванок: у МОН розповіли, які спеціальності найпопулярніші серед абітурієнтів у 2025 році
16:20
Мінекономіки здійснило поза конкуренцією 90% закупівель – Рахункова палата
16:02
оновленоСтанцію метро "Либідська" у Києві тимчасово закривали через підозрілий предмет
Усі новини...
Реклама:
Реклама: