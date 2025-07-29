Станцію метро "Либідська" у Києві тимчасово закривали через підозрілий предмет

станція метро "Либідська" в Києві. ілюстративне фото з Вікіпедії

Станцію "Либідська" на "синій" гілці столичного метрополітену тимчасово зачинили для пасажирів через виявлений підозрілий предмет.

Джерело: Київський метрополітен у Telegram

Дослівно: "На станції метро "Либідська" виявили підозрілий предмет. Із міркувань безпеки станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів. Поїзди слідують без зупинки повз станцію "Либідська".

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Деталі: На місце викликали вибухотехнічну групу.

Оновлено: О 16.40 метрополітенівці повідомили, що станція метро "Либідська" працює на вхід і вихід, а поїзди курсують у звичайному режимі

Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить.

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Громадянам нагадують: у разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) інформуйте працівника станції або поліції – самостійно розглядати вміст небезпечно.