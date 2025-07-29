Станцию метро "Лыбедская" в Киеве временно закрывали из-за подозрительного предмета
Станцию "Лыбедская" на "синей" ветке столичного метрополитена временно закрыли для пассажиров из-за обнаруженного подозрительного предмета.
Источник: Киевский метрополитен в Telegram
Дословно: "На станции метро "Лыбедская" обнаружен подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбедская".
Детали: На место вызвали взрывотехническую группу.
Обновлено: В 16.40 метрополитеновцы сообщили, что станция метро "Лыбедская" работает на вход и выход, а поезда курсируют в обычном режиме.
Посторонний предмет проверили - он угрозы не представляет.
Гражданам напоминают: в случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т.д.) информируйте работника станции или полиции - самостоятельно рассматривать содержимое опасно.