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Станцию метро "Лыбедская" в Киеве временно закрывали из-за подозрительного предмета

Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 16:02
Станцию метро Лыбедская в Киеве временно закрывали из-за подозрительного предмета
станция метро «Лыбедская» в Киеве. иллюстративное фото из Википедии

Станцию "Лыбедская" на "синей" ветке столичного метрополитена временно закрыли для пассажиров из-за обнаруженного подозрительного предмета.

Источник: Киевский метрополитен в Telegram

Дословно: "На станции метро "Лыбедская" обнаружен подозрительный предмет. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров. Поезда следуют без остановки мимо станции "Лыбедская".

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Детали: На место вызвали взрывотехническую группу.

Обновлено: В 16.40 метрополитеновцы сообщили, что станция метро "Лыбедская" работает на вход и выход, а поезда курсируют в обычном режиме.

Посторонний предмет проверили - он угрозы не представляет.

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Гражданам напоминают: в случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т.д.) информируйте работника станции или полиции - самостоятельно рассматривать содержимое опасно.

метроКиев
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