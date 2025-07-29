У Києві затримали групу лікарів, яка організовувала незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних

Правоохоронці затримали трьох лікарів однієї з комунальних лікарень Києва, які за гроші "оформлювали" інвалідність громадян призовного віку для виїзду за кордон.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Зловмисники організовували бажаючим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень.

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На підставі медичних документів про це, нібито, лікування їхні клієнти отримували групу інвалідності, що дозволяло чоловікам без зайвих проблем виїхати за кордон. Коштувала така послуга 10-15 тис. доларів США з особи".

фото огп

Деталі: За даними джерел УП, йдеться про клінічну лікарню "Психіатрія" виконавчого органу столичної влади.

Затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США за "оформлення" інвалідності.

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Загальна задокументована сума отриманих хабарів – 11 тис. доларів США та 4 196 грн, зазначають в ОГП.

Наразі проводяться обшуки, вилучення документації, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності, а також громадяни, які незаконно скористалися такими "послугами".

Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додали прокурори.