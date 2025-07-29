У Києві затримали групу лікарів, яка організовувала незаконний виїзд за кордон для військовозобов’язаних
Правоохоронці затримали трьох лікарів однієї з комунальних лікарень Києва, які за гроші "оформлювали" інвалідність громадян призовного віку для виїзду за кордон.
Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Дослівно Бюро: "Зловмисники організовували бажаючим уникнути військової служби фіктивне стаціонарне лікування на підставі вигаданого діагнозу. Під час нібито стаціонарного лікування такі пацієнти навіть не навідувалися до медичного закладу, а просто відмічалися в ньому за допомогою телефонного дзвінка чи приходили туди раз на тиждень.
На підставі медичних документів про це, нібито, лікування їхні клієнти отримували групу інвалідності, що дозволяло чоловікам без зайвих проблем виїхати за кордон. Коштувала така послуга 10-15 тис. доларів США з особи".
Деталі: За даними джерел УП, йдеться про клінічну лікарню "Психіатрія" виконавчого органу столичної влади.
Затримання в порядку ст. 208 КПК України відбулося безпосередньо після одержання керівником закладу останньої частини неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч доларів США за "оформлення" інвалідності.
Загальна задокументована сума отриманих хабарів – 11 тис. доларів США та 4 196 грн, зазначають в ОГП.
Наразі проводяться обшуки, вилучення документації, встановлюються всі особи, причетні до протиправної діяльності, а також громадяни, які незаконно скористалися такими "послугами".
Затриманим готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додали прокурори.