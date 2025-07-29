В Киеве задержана группа врачей: организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных

Правоохранители задержали трех врачей одной из коммунальных больниц Киева, которые за деньги "оформляли" инвалидность граждан призывного возраста для выезда за границу.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Злоумышленники организовывали желающим избежать военной службы фиктивное стационарное лечение на основании вымышленного диагноза. Во время якобы стационарного лечения такие пациенты даже не наведывались в медицинское учреждение, а просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка или приходили туда раз в неделю.

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На основании медицинских документов об этом, якобы, лечении их клиенты получали группу инвалидности, что позволяло мужчинам без лишних проблем выехать за границу. Стоила такая услуга 10-15 тыс. долларов США с человека".

фото огп

Детали: По данным источников УП, речь идет о клинической больнице "Психиатрия" исполнительного органа столичной власти.

Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины произошло непосредственно после получения руководителем учреждения последней части неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США за "оформление" инвалидности.

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Общая задокументированная сумма полученных взяток - 11 тыс. долларов США и 4 196 грн, отмечают в ОГП.

Сейчас проводятся обыски, изъятие документации, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности, а также граждане, которые незаконно воспользовались такими "услугами".

Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили прокуроры.