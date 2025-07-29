Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве задержана группа врачей: организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных

Валентина РоманенкоВторник, 29 июля 2025, 16:26
В Киеве задержана группа врачей: организовывали незаконный выезд за границу для военнообязанных
фото ОГП

Правоохранители задержали трех врачей одной из коммунальных больниц Киева, которые за деньги "оформляли" инвалидность граждан призывного возраста для выезда за границу.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора, собеседники УП в правоохранительных органах

Дословно Бюро: "Злоумышленники организовывали желающим избежать военной службы фиктивное стационарное лечение на основании вымышленного диагноза. Во время якобы стационарного лечения такие пациенты даже не наведывались в медицинское учреждение, а просто отмечались в нем с помощью телефонного звонка или приходили туда раз в неделю.

Реклама:

На основании медицинских документов об этом, якобы, лечении их клиенты получали группу инвалидности, что позволяло мужчинам без лишних проблем выехать за границу. Стоила такая услуга 10-15 тыс. долларов США с человека".

 
фото огп

Детали: По данным источников УП, речь идет о клинической больнице "Психиатрия" исполнительного органа столичной власти.

Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины произошло непосредственно после получения руководителем учреждения последней части неправомерной выгоды в размере 5 тысяч долларов США за "оформление" инвалидности.

РЕКЛАМА:

Общая задокументированная сумма полученных взяток - 11 тыс. долларов США и 4 196 грн, отмечают в ОГП.

Сейчас проводятся обыски, изъятие документации, устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности, а также граждане, которые незаконно воспользовались такими "услугами".

Задержанным готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили прокуроры.

уклонистыКиевГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В ЕС рассказали о требованиях фон дер Ляйен на переговорах с Зеленским по "антикору"
В Кремле отреагировали на сокращение дедлайна Трампа для мирного урегулирования
Монеты номиналом 10 копеек могут изъять из обращения
фото, видеоПравоохранители заявили, что сорвали покушение ФСБ на командира "Волков Да Винчи" Филимонова
дополнено, фото, видео Россияне атаковали исправительную колонию в Запорожье: 17 погибших, 42 раненых
ЕС предупредил Украину, что остановит финансирование, если НАБУ и САП не вернут независимость
Все новости...
уклонисты
ГБР расследует смерть мобилизованного с алкозависимостью, которого избил представитель ТЦК
Экс-заместителю Кличко объявили подозрение за содействие уклонисту
ГБР задержало отца и сына – полицейских, которые за деньги "освобождали" мужчин от армии
Последние новости
18:53
Лежала на сохранении: в результате удара по роддому Каменского погибла 23-летняя девушка
18:49
Два человека пострадали из-за атаки РФ по Никопольскому району на Днепропетровщине
18:37
Искусственный интеллект обрабатывает более половины обращений в "Дії"
18:15
В Литве спецподразделение ПВО перебросили ближе к границе с Беларусью
17:58
Основатель Twitter запустил Bluetooth-мессенджер, который работает без интернета
17:58
формула-1Чемпионы и Феррари: как складывалась судьбы титулованных гонщиков после перехода в Скудерию
17:56
Нацбанк показал курс доллара и евро на среду 30 июля
17:55
Сербская компания, связанная с "Газпромом", снова получила отсрочку от санкций США
17:50
Россияне сбросили на Константиновку три авиабомбы: раненых спасали полицейские парамедики
17:42
Сибига о сокращении Трампом дедлайна для Путина: Ценим его четкость и силу
Все новости...
Реклама:
Реклама: