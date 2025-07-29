Сибіга про скорочення Трампом дедлайна для Путіна: Цінуємо його чіткість та силу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після заяви президента США Дональда Трампа про скорочення дедлайну для глави РФ Владіміра Путіна для встановлення миру назвав "реалістичною та твердою" позицію очільника Білого дому.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Сибіги

Деталі: Український міністр нагадав, що Путін відкидає усі мирні зусилля.

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Він також додав, що українська сторона цінує "чіткість та силу", яку показує президент США.

"Путін відкидає припинення вогню, уникає зустрічі лідерів та затягує війну. Він припинить терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки, яка вже має системні проблеми, а також позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Сполучені Штати, Європа та Група семи мають необхідну силу для цього", – підкреслив Сибіга.

У цьому контексті він наголосив на необхідності максимально синхронізувати санкції проти РФ.

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"Зараз слушний момент. Настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак і вдарити по воєнному бюджету Росії з усією силою", – додав глава українського МЗС.

Він нагадав, що протягом останніх тижнів Україна синхронізувала попередні пакети санкцій ЄС. Також разом із союзниками Київ вживає заходів для усунення лазівок та перешкоджання доступу Росії до технологій.

"У наступні тижні має відбутися максимальна синхронізація санкцій усіх партнерів проти Росії, щоб збільшити вартість війни для агресора. Ми активно працюємо з партнерами для досягнення цієї мети", – резюмував Сибіга.

Як відомо, 28 липня Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме приблизно 10-12 днів.

Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.