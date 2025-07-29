У Литві спецпідрозділ ППО перекинули ближче до кордону з Білоруссю

У Литві через загрозу дронів спеціальний підрозділ протиповітряної оборони перемістили ближче до кордону з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву головнокомандувача збройних сил Литви Раймундаса Вайкшнораса, якого цитує телеканал TV3

Деталі: Вайкшнорас брав участь у нараді, скликаної президентом Гітанасом Науседою після інциденту з дроном, який залетів на литовську територію з Білорусі.

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За її підсумками генерал сказав: "Наразі заходи протиповітряної оборони посилено, ближче до кордону передислоковано батальйон протиповітряної оборони, здатний виявляти та, за необхідності, знищувати різні загрози".

Своєю чергою міністерка оборони Довіле Шакалієне, яка також брала участь в нараді, сказала, що наявних можливостей спостереження за повітряним простором недостатньо для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті.

"Не вистачає радарів, які могли б виявляти малі, маневрені цілі в складних метеорологічних умовах", – зазначила вона.

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За словами міністерки, запропоновані її відомством зміни передбачають вдосконалення систем спостереження за повітряним простором, придбання нової техніки та прискорення вже існуючих закупівель.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед".

Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.