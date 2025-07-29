Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Литві спецпідрозділ ППО перекинули ближче до кордону з Білоруссю

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінВівторок, 29 липня 2025, 18:15
У Литві спецпідрозділ ППО перекинули ближче до кордону з Білоруссю
Фото: Getty Images

У Литві через загрозу дронів спеціальний підрозділ протиповітряної оборони перемістили ближче до кордону з Білоруссю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву головнокомандувача збройних сил Литви Раймундаса Вайкшнораса, якого цитує телеканал TV3

Деталі: Вайкшнорас брав участь у нараді, скликаної президентом Гітанасом Науседою після інциденту з дроном, який залетів на литовську територію з Білорусі.

Реклама:

За її підсумками генерал сказав: "Наразі заходи протиповітряної оборони посилено, ближче до кордону передислоковано батальйон протиповітряної оборони, здатний виявляти та, за необхідності, знищувати різні загрози".

Своєю чергою міністерка оборони Довіле Шакалієне, яка також брала участь в нараді, сказала, що наявних можливостей спостереження за повітряним простором недостатньо для виявлення об'єктів, що летять на низькій висоті.

 "Не вистачає радарів, які могли б виявляти малі, маневрені цілі в складних метеорологічних умовах", – зазначила вона.

РЕКЛАМА:

За словами міністерки, запропоновані її відомством зміни передбачають вдосконалення систем спостереження за повітряним простором, придбання нової техніки та прискорення вже існуючих закупівель.

Нагадаємо, вранці 28 липня литовці з прикордоння з Білоруссю сповістили поліцію, що бачать і чують щось схоже на безпілотник. З відео одного зі свідків схоже, що йшлося про апарат типу "Шахед". 

Шакалієне припустила, що безпілотник міг залетіти на литовську територію внаслідок впливу українських засобів РЕБ.

Головнокомандувач збройних сил Литви розповів, що ближче до кордону з Білоруссю будуть розгорнуті додаткові засоби ППО, та що з наступного року Литва почне використовувати українську систему акустичного виявлення БпЛА.

ЛитваППО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"
У Кремлі відреагували на скорочення дедлайну Трампа для мирного врегулювання
Монети номіналом 10 копійок можуть вилучити з обігу
фото, відеоПравоохоронці заявили, що зірвали замах ФСБ на командира "Вовків Да Вінчі" Філімонова
доповнено, фото, відео Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 17 загиблих, 42 поранених
ЄС попередив Україну, що зупинить фінансування, якщо НАБУ і САП не повернуть незалежність
Усі новини...
Литва
Литва з 2026 року планує розгорнути українську систему акустичного виявлення БпЛА
У Литві ще розшукують БПЛА, що міг залетіти з Білорусі
До Литви знову залетів БпЛА з території Білорусі, його фіксували біля Вільнюса
Останні новини
18:58
У Литві пояснили, чому не збивають ворожі дрони на відміну від Білорусі
18:53
Лежала на збереженні: внаслідок удару по пологовому Кам’янського загинула 23-річна дівчина
18:49
Дві людини постраждали через атаки РФ по Нікопольському району на Дніпропетровщині
18:37
Штучний інтелект обробляє понад половину звернень в "Дії"
18:15
У Литві спецпідрозділ ППО перекинули ближче до кордону з Білоруссю
17:58
Засновник Twitter запустив Bluetooth-месенджер, який працює без інтернету
17:58
формула-1Чемпіони та Ferrari: як складалися долі титулованих гонщиків після переходу в Скудерію
17:56
Нацбанк показав курс долара та євро на середу 30 липня
17:55
Сербська компанія, повʼязана з "Газпромом", знову отримала відстрочку від санкцій США
17:50
Росіяни скинули на Костянтинівку три авіабомби: поранених рятували поліцейські парамедики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: