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В Литве спецподразделение ПВО перебросили ближе к границе с Беларусью

Ирина Кутелева, Александр ШумилинВторник, 29 июля 2025, 18:15
В Литве спецподразделение ПВО перебросили ближе к границе с Беларусью
Фото: Getty Images

В Литве из-за угрозы дронов специальное подразделение противовоздушной обороны переместили ближе к границе с Беларусью.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление главнокомандующего вооруженными силами Литвы Раймундаса Вайкшнораса, которого цитирует телеканал TV3

Детали: Вайкшнорас участвовал в совещании, созванном президентом Гитанасом Науседой после инцидента с дроном, который залетел на литовскую территорию из Беларуси.

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По его итогам генерал сказал: "В настоящее время меры противовоздушной обороны усилены, ближе к границе передислоцирован батальон противовоздушной обороны, способный обнаруживать и, при необходимости, уничтожать различные угрозы".

В свою очередь министр обороны Довиле Шакалиене, которая также участвовала в совещании, сказала, что имеющиеся возможности наблюдения за воздушным пространством недостаточно эффективны для обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

"Не хватает радаров, которые могли бы обнаруживать малые, маневренные цели в сложных метеорологических условиях", – отметила она.

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По словам министра, предложенные ее ведомством изменения предусматривают совершенствование систем наблюдения за воздушным пространством, приобретение новой техники и ускорение уже существующих закупок.

Напомним, утром 28 июля литовцы с пограничной зоны с Беларусью сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь шла об аппарате типа "Шахед".

Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БПЛА.

ЛитваПВО
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