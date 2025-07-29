Британія обіцяє визнати Палестину, якщо Ізраїль не піде на перемирʼя в Газі до вересня

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Джерело: Стармер заявив за підсумками засідання уряду Британії у вівторок, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Премʼєр Британії наголосив на тяжкій гуманітарній ситуації у секторі Гази та вкотре закликав Ізраїль забезпечити належний доступ гуманітарної допомоги та уникати обстрілів цивільного населення.

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"Ми рішуче налаштовані захищати життєздатність рішення на основі двох держав, тому ми визнаємо державу Палестина у вересні перед сесією Генеральної Асамблеї ООН", – ідеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що Британія визнає Палестинську державу у вересні перед засіданням Генеральної Асамблеї ООН, "якщо уряд Ізраїлю не вживе суттєвих заходів для припинення жахливої ситуації в Газі та не зобов'яжеться до довгострокового сталого миру".

"Перед сесією Генеральної Асамблеї ООН ми здійснимо оцінку того, наскільки сторони виконали ці кроки", – додали в британському уряді.

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Нагадаємо, минулого тижня Франція стала першим членом Ради Безпеки ООН та країною G7, яка оголосила про наміри визнати Палестинську державу у вересні.

Палестинські посадовці привітали анонс Парижа, тоді як прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що цей крок "винагороджує терор" після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Ізраїлі.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента Емманюеля Макрона за наміри визнати Палестинську державу.