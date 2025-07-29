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Британия обещает признать Палестину, если Израиль не пойдет на перемирие в Газе до сентября

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 29 июля 2025, 19:29

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал, что Британия признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Источник: Стармер заявил по итогам заседания правительства Великобритании во вторник, сообщает "Европейская правда".

Детали: Премьер Великобритании подчеркнул тяжелую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и в очередной раз призвал Израиль обеспечить надлежащий доступ гуманитарной помощи и избегать обстрелов гражданского населения.

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"Мы решительно настроены защищать жизнеспособность решения на основе двух государств, поэтому мы признаем государство Палестина в сентябре перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Великобритания признает Палестинское государство в сентябре перед заседанием Генеральной Ассамблеи ООН, "если правительство Израиля не примет существенных мер для прекращения ужасной ситуации в Газе и не обяжется к долгосрочному устойчивому миру".

"Перед сессией Генеральной Ассамблеи ООН мы проведем оценку того, насколько стороны выполнили эти шаги", – добавили в британском правительстве.

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Напомним, на прошлой неделе Франция стала первым членом Совета Безопасности ООН и страной G7, которая объявила о намерении признать Палестинское государство в сентябре.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор" после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года в Израиле.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента Эмманюэля Макрона за намерения признать Палестинское государство.

ВеликобританияПалестинаИзраиль
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