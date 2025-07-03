Шмигаль на запит адвоката пояснив, чому не можна відсторонити Чернишова

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому пояснив, чому Чернишова не варто відсторонювати з посади. Цей лист захист міністра використав у суді, як аргумент проти відсторонення.

Джерело: лист Шмигаля, що є в розпорядженні "Української правди"

Деталі: У листі на ім’я Олександра Тананакіна йдеться, що це відповідь на запит захисту. Цікавим є те, що запит було подано 1 липня і лист-відповідь також датований 1 липня.

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В документі Шмигаль роз’яснює, на яких посадах обов’язки Чернишова за його відсутності можуть виконувати інші люди, а на яких його замінити неможливо.

Дослівно з листа-відповіді Шмигаля: "У разі відсутності віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Чернишова О.М. його повноваження здійснюються віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації Федоров М. А.



Для здійснення повноважень віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України Чернишова О. М. як керівника Міністерства національної єдності… міністр визначає розподіл повноважень міністра між заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності".

Деталі: Водночас Шмигаль наголошує, що "ні Конституція України, ні згадані закони не визначають можливості передачі іншому члену уряду відповідних повноважень міністра як члена уряду (внесення на розгляд Кабміну програмних документів, прийняття рішень на засіданнях уряду шляхом голосування тощо)".

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Прем’єр нагадав, що згідно з законом "члени Кабінету міністрів несуть особисту відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління", а також "виключно член уряду має право брати участь в голосуванні під час прийняття рішень Кабінетом міністрів".

"У зв'язку з цим вважаємо, що відсторонення від посади Чернишова О.М. негативно вплине на роботу уряду в цілому та Міннацєдності зокрема", – йдеться в листі-відповіді Шмигаля.

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