Росіяни скинули КАБ на Великомихайлівську громаду, один загиблий – Дніпропетровська ОВА

Одна людина загинула внаслідок російського удару КАБом по Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вранці ворог атакував Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині, КАБом".

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Деталі: За його словами, внаслідок удару загинув чоловік. Також зайнявся приватний будинок.

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