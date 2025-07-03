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Росіяни скинули КАБ на Великомихайлівську громаду, один загиблий – Дніпропетровська ОВА

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 липня 2025, 12:21
Росіяни скинули КАБ на Великомихайлівську громаду, один загиблий – Дніпропетровська ОВА
фото: Getty Images

Одна людина загинула внаслідок російського удару КАБом по Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова: "Вранці ворог атакував Великомихайлівську громаду, що на Синельниківщині, КАБом".

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Деталі: За його словами, внаслідок удару загинув чоловік. Також зайнявся приватний будинок.

Що було раніше:

  • 1 липня російські окупанти зранку вдарили двома балістичними ракетами по Гуляйполю, що на Дніпропетровщині. Повідомлялось, що внаслідок удару є поранені і загиблі.
  • 2 липня росіяни також атакували безпілотниками Дніпропетровську область – пошкодили приватне підприємство у Кривому Розі та фермерське господарство у Самарівському районі; одна людина дістала поранення.

Дніпропетровська областьросійсько-українська війнажертви
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