Росіяни навмисно б’ють по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію – Сухопутні війська

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.

Джерело: Віталій Саранцев в етері телемарафону

Деталі: За його словами, ранішній удар по Полтавському ТЦК та СП також був цілеспрямований. Але, зазначив речник, окупантам не вдасться зірвати мобілізацію, бо процес цей неможливо зупинити.

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"Ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей для того, щоб дати гідну відсіч ворогу", - сказав Саранцев.

Що передувало: