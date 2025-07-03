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Росіяни навмисно б’ють по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію – Сухопутні війська

Станіслав ПогоріловЧетвер, 3 липня 2025, 14:04
Росіяни навмисно б’ють по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію – Сухопутні війська
фото: Telegram-канал "Полтава новини сирена"

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев заявив, що російські загарбники цілеспрямовано атакують ТЦК та СП, щоб зірвати мобілізацію, але цей процес неможливо зупинити.

Джерело: Віталій Саранцев в етері телемарафону

Деталі: За його словами, ранішній удар по Полтавському ТЦК та СП також був цілеспрямований. Але, зазначив речник, окупантам не вдасться зірвати мобілізацію, бо процес цей неможливо зупинити.

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"Ми будемо і далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей для того, щоб дати гідну відсіч ворогу", - сказав Саранцев.

Що передувало:

  • У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа, загинули 2 людей, ще 11 - поранені.
  • Зазначалось, що серед постраждалих двоє військових ТЦК та СП та двоє працівниць ЗСУ.

ТЦКросійсько-українська війнамобілізація
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