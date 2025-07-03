Росія вдарила балістикою по Одесі: є жертви, серед поранених – двоє іноземців

Вдень 3 липня російські окупаційні війська завдали балістичного удару по Одесі, в результаті чого загинуло двоє людей, ще троє дістали поранення.

Джерело: очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ефірі національного телемарафону, віцепрем’єр з відновлення України Олексій Кулеба в Telegram

Пряма мова Кіпера: "По припортовій інфраструктурі було завдано удару касетною балістичною ракетою, яка заборонена. На жаль, двоє людей загинуло, троє людей отримали поранення, зараз на місці їм надається необхідна медична допомога".

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Оновлено: Своєю чергою віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначає, що ракета "Іскандер" влучила в район одного з причалів Одеського морського порту. На той момент на причалі працювали люди, відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.

За даними віцепрем’єра, загинули докер-механізатор та водій вантажівки. Ще шестеро отримали поранення. Серед них – працівники одного з портових операторів, водій. Ще двоє – громадяни Сирії, члени екіпажу цивільного судна. Людям надається уся необхідна допомога.

Пошкоджено також об’єкти інфраструктури: портальні крани, техніка, склади.

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Що передувало: О 12.47 на Одещині оголосили повітряну тривогу. За пару хвилин Повітряні сили сповістили про ворожу ціль в цьому напрямку.

В ніч проти 3 липня в Одесі на тлі загрози ворожих безпілотників пролунали вибухи. Внаслідок удару по житловій дев’ятиповерхівці постраждали шестеро людей, серед них двоє дітей.