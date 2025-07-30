У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
Середа, 30 липня 2025, 00:42
У ніч проти 30 липня у Миколаєві та Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
Джерело: суспільний мовник "Суспільне"
Деталі: На тлі ракетної загрози і ворожих БпЛА у Миколаєві та Павлограді пролунали вибухи.
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Повітряні сили повідомляли про БпЛА на сході Дніпропетровської області, північно-західним курсом.
А також про ракетну небезпеку в Херсонській, Миколаївській областях.
Крім того, ПС закликали жителів Павлограда перебувати в укриттях.