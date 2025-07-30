У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ

У ніч проти 30 липня у Миколаєві та Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: На тлі ракетної загрози і ворожих БпЛА у Миколаєві та Павлограді пролунали вибухи.

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Повітряні сили повідомляли про БпЛА на сході Дніпропетровської області, північно-західним курсом.

А також про ракетну небезпеку в Херсонській, Миколаївській областях.

Крім того, ПС закликали жителів Павлограда перебувати в укриттях.