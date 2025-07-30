Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 00:42
У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

У ніч проти 30 липня у Миколаєві та Павлограді на Дніпропетровщині пролунали вибухи.

Джерело: суспільний мовник "Суспільне"

Деталі: На тлі ракетної загрози і ворожих БпЛА у Миколаєві та Павлограді пролунали вибухи.

Реклама:

Повітряні сили повідомляли про БпЛА на сході Дніпропетровської області, північно-західним курсом.

А також про ракетну небезпеку в Херсонській, Миколаївській областях.

Крім того, ПС закликали жителів Павлограда перебувати в укриттях.

МиколаївДніпропетровська областьвибухросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: троє людей загинули, 18 поранені
"Буде працювати бездоганно": Свириденко прокоментувала мораторій про перевірку бізнесу
Bihus.Info: Фігурантка справи Чернишова будує елітні маєтки в Козині
Зеленський поговорив із Радою про свій законопроєкт щодо НАБУ і САП. У четвер обіцяє результат
Російський мільярдер програв суд у Британії – санкції щодо нього не скасують
В ЄС розповіли про вимоги фон дер Ляєн на переговорах з Зеленським щодо "антикору"
Усі новини...
Миколаїв
Росіяни атакували Миколаїв дронами: у місті спалахнули пожежі на складах
У Миколаєві працівники ТЦК побили чоловіка: ДБР відкрило провадження
У Миколаєві пролунали вибухи, виникла пожежа
Останні новини
00:52
Санду не бачить, з ким створити проєвропейську коаліцію після виборів у Молдові
00:42
У Миколаєві та на Дніпропетровщині пролунали вибухи – ЗМІ
00:12
У четвер Рада може розглянути зміни до бюджету-2025 щодо фінансування армії – Стефанчук
23:53
Трамп дозволив Nvidia продати 300 тисяч чипів Китаю
23:50
Як зібрати букет та кошик на Спаса: пояснює священник
23:35
футболНе відчули: "Динамо" знову розгромило "Хамрун" та вийшло в наступний етап кваліфікації ЛЧ
23:26
Експорт російської нафти знизився за останні кілька місяців
23:13
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ: троє людей загинули, 18 поранені
22:59
Британія відкинула звинувачення Фіцо у втручанні у вибори у Словаччині
22:34
Найбільші країни-продавці алкоголю в ЄС прагнуть уникнути мит США на свої напої
Усі новини...
Реклама:
Реклама: