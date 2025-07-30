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В Николаеве и на Днепропетровщине раздались взрывы – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 30 июля 2025, 00:42
В Николаеве и на Днепропетровщине раздались взрывы – СМИ
Взрыв. Иллюстративное фото из соцсетей

В ночь на 30 июля в Николаеве и Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Источник: общественное вещание "Суспільне"

Детали: На фоне ракетной угрозы и враждебных БпЛА в Николаеве и Павлограде раздались взрывы.

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Воздушные силы сообщали о БпЛА на востоке Днепропетровской области, северо-западном курсе.

А также о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской областях.

Кроме того, ВС призывали жителей Павлограда находиться в укрытиях.

НиколаевДнепропетровская областьвзрывроссийско-украинская война
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