В Николаеве и на Днепропетровщине раздались взрывы – СМИ
Среда, 30 июля 2025, 00:42
В ночь на 30 июля в Николаеве и Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.
Источник: общественное вещание "Суспільне"
Детали: На фоне ракетной угрозы и враждебных БпЛА в Николаеве и Павлограде раздались взрывы.
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Воздушные силы сообщали о БпЛА на востоке Днепропетровской области, северо-западном курсе.
А также о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской областях.
Кроме того, ВС призывали жителей Павлограда находиться в укрытиях.