В Николаеве и на Днепропетровщине раздались взрывы – СМИ

В ночь на 30 июля в Николаеве и Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы.

Источник: общественное вещание "Суспільне"

Детали: На фоне ракетной угрозы и враждебных БпЛА в Николаеве и Павлограде раздались взрывы.

Реклама:

Воздушные силы сообщали о БпЛА на востоке Днепропетровской области, северо-западном курсе.

А также о ракетной опасности в Херсонской, Николаевской областях.

Кроме того, ВС призывали жителей Павлограда находиться в укрытиях.