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Біля берегів Камчатки стався землетрус, є загроза цунамі

Ольга Глущенко Середа, 30 липня 2025, 04:04
Біля берегів Камчатки стався землетрус, є загроза цунамі
фото: Геологічна служба США

Землетрус магнітудою 8 балів стався біля берегів Камчатки РФ, у Сєвєро-Курильську евакуюють людей, у Петропавловську-Камчатському обвалилася стіна дитячого садка.

Джерело: CNN, російські ЗМІ та пабліки

Деталі: Геологічна служба США повідомила в середу, що після землетрусу магнітудою 8,0 балів, який стався біля віддаленого та малонаселеного далекосхідного узбережжя Росії, було оголошене попередження про цунамі.

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За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 136 кілометрів від Петропавловська-Камчатського (Росія).

На Гавайських островах і на частинах Алеутських островів Аляски діє попередження про цунамі.

Попередження про цунамі також діють для прибережних районів Японії. За даними японського громадського мовника NHK, Метеорологічне агентство країни попереджає про можливі хвилі висотою до 1 метра.

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Епіцентр землетрусу знаходився біля узбережжя далекосхідного півострова Камчатка, віддаленої та малонаселеної частини країни.

Камчатка є частиною Тихоокеанського вогняного кільця – зони інтенсивної сейсмічної та вулканічної активності по обидва боки Тихого океану.

Губернатор Сахаліну Валерій Лимаренко повідомив про евакуацію місцевих жителів.

Крім того, у Петропавловську-Камчатському обвалилася стіна дитсадка.

стихійне лихоземлетрус
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