Мощное землетрясение у берегов Камчатки привело к цунами

Землетрясение магнитудой 8 баллов произошло у берегов Камчатки РФ, в Северо-Курильске эвакуировали людей, в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детского сада. Со временем Сахалин накрыли волны цунами.

Источник: CNN, российские СМИ и паблики

Детали: Геологическая служба США сообщила в среду, что после землетрясения магнитудой 8,0 баллов, произошедшего у отдаленного и малонаселенного дальневосточного побережья России, было объявлено предупреждение о цунами.

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По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 136 километрах от Петропавловска-Камчатского (Россия).

На Гавайских островах и частях Алеутских островов Аляски действует предупреждение о цунами.

Предупреждения о цунами также действуют для прибрежных районов стране восходящего солнца. По данным японского общественного вещателя NHK, Метеорологическое агентство страны предупреждает о возможных волнах высотой до 1 метра.

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Эпицентр землетрясения находился у побережья дальневосточного полуострова Камчатка, отдаленной и малонаселенной части страны.

Камчатка является частью Тихоокеанского огненного кольца – зоны интенсивной сейсмической и вулканической активности с обеих сторон Тихого океана.

Губернатор Сахалина Валерий Лымаренко сообщил об эвакуации местных жителей.

Кроме того, в Петропавловске-Камчатском обрушилась стена детсада.

Обновлено: Впоследствии стало известно о волнах цунами, зафиксированных на Сахалине.