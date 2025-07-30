Керівник одного з ТЦК на Одещині вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку – поліція

Нацполіція затримала виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП, який займався хабарництвом. Зокрема, вимагав 1500 доларів за зняття військовозобов’язаного з бази розшуку.

Джерело: повідомлення Головного управління Нацполіції в Одеській області

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що т.в.о.начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку.

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Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку".

Деталі: Начальнику ТЦК повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Чоловіка арештували з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень.