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Керівник одного з ТЦК на Одещині вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку – поліція

Олександр ШумілінСереда, 30 липня 2025, 12:41
Керівник одного з ТЦК на Одещині вимагав 1500 доларів за зняття з розшуку – поліція
Фото поліції

Нацполіція затримала виконуючого обов'язки начальника районного ТЦК та СП, який займався хабарництвом. Зокрема, вимагав 1500 доларів за зняття військовозобов’язаного з бази розшуку.

Джерело: повідомлення Головного управління Нацполіції в Одеській області

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що т.в.о.начальника одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеського району займається корупційною діяльністю. Так, від військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, ділок вимагав 1500 доларів за зняття його з бази розшуку. 

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Гроші він наказав перерахувати на банківську картку. Після того як кошти були перераховані на вказаний ним рахунок, посадовця було затримано в процесуальному порядку". 

Деталі: Начальнику ТЦК повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Чоловіка арештували з правом внесення застави в сумі більше одного мільйона гривень. 

Одеська областьТЦК
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