Руководитель одного из ТЦК в Одесской области требовал 1500 долларов за снятие с розыска – полиция

Нацполиция задержала исполняющего обязанности начальника районного ТЦК и СП, который занимался взяточничеством. В частности, он требовал 1500 долларов за снятие военнообязанного с базы розыска.

Источник: сообщение Главного управления Нацполиции в Одесской области

Дословно: "Правоохранители установили, что и.о. начальника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Одесского района занимается коррупционной деятельностью. Так, от военнообязанного, который нарушил правила воинского учета, дельцом требовал 1500 долларов за снятие его с базы розыска.

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Деньги он приказал перечислить на банковскую карточку. После того как средства были перечислены на указанный им счет, чиновник был задержан в процессуальном порядке".

Детали: Начальнику ТЦК сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Мужчину арестовали с правом внесения залога в сумме более одного миллиона гривен.