Зловмисник, якого розшукували за подвійне вбивство, застрелився під час перемовин з КОРД – поліція  

Національна поліція повідомила, що чоловік, якого розшукували за підозрою в убивстві пенсіонерів, наклав на себе руки під час перемовин з правоохоронцями, які прибули на його затримання.

Джерело: Національна поліція, заступник голови НПУ Андрій Нєбитов та Департамент карного розшуку НПУ в Facebook

Дослівно поліція: "Один з фігурантів, який розшукувався поліцією за подвійне вбивство пенсіонерів на Черкащині застрелився під час перемовин з правоохоронцями".

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Деталі: Повідомляється, що зловмисник переховувався на Вінниччині. Вранці 30 липня він сам зателефонував на 102 та повідомив, що перебуває біля магазину в одному з населених пунктів Хмільницького району й очікує екіпаж поліції. Чоловік додав, що має при собі гранати та автоматичну зброю.

Фото поліції

У поліції розповіли, що йдеться про подвійне вбивство, яке двоє зловмисників вчинили 26 липня на Черкащині (перше вбивство) та у селі Турія на Кіровоградщині (друге).

За словами Андрія Нєбитова, двоє чоловіків, один з яких вийшов на волю після відбування покарання за вбивство та розбій, вдерлися до оселі пенсіонерів, яких "замучили до смерті".

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"Жінку, яка бачила обличчя нападника, вивезли в поле, дорогою душили. Пенсіонерка померла від травм голови та удушення. Її чоловіка залишили вмирати у будинку", – розповів заступник голови НПУ.

Одного зі зловмисників затримали, нині він перебуває в СІЗО.

Іншого – уродженця Вінниччини Петра Чекіна, 1961 року народження, – Департамент карного розшуку оголосив у розшук. Зазначаються, що цей чоловік також раніше відбував покарання за низку злочинів.

Фото з Facebook Департаменту карного розшуку НПУ

Після того, як зловмисник зателефонував до поліції і повідомив, де він перебуває, на місце виклику виїхали правоохоронці.

Фото поліції

"У ході складної поліцейської операції із залученням спецпідрозділу КОРД та перемовин 63-річний чоловік не погодився скласти зброю та вчинив самогубство", – зазначили в поліції, додавши, що після суїциду виявили поряд із тілом автоматичну зброю, споряджені магазини та гранати.

Фото поліції

Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (Розбій) КК України триває.