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Злоумышленник, разыскиваемый за двойное убийство, застрелился во время переговоров с КОРД – полиция

Ирина БалачукСреда, 30 июля 2025, 13:13
Злоумышленник, разыскиваемый за двойное убийство, застрелился во время переговоров с КОРД – полиция
ФОТО ПОЛИЦИИ

Национальная полиция сообщила, что мужчина, разыскиваемый по подозрению в убийстве пенсионеров, покончил с собой во время переговоров с правоохранителями, прибывшими для его задержания.

Источник: Национальная полиция, заместитель главы НПУ Андрей Небытов и Департамент уголовного розыска НПУ в Facebook

Дословно полиция: "Один из фигурантов, который разыскивался полицией за двойное убийство пенсионеров в Черкасской области, застрелился во время переговоров с правоохранителями".

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Детали: Сообщается, что злоумышленник скрывался в Винницкой области. Утром 30 июля он сам позвонил на 102 и сообщил, что находится возле магазина в одном из населенных пунктов Хмельницкого района и ожидает экипаж полиции. Мужчина добавил, что имеет при себе гранаты и автоматическое оружие. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

В полиции рассказали, что речь идет о двойном убийстве, которое двое злоумышленников совершили 26 июля в Черкасской области (первое убийство) и в селе Турия в Кировоградской области (второе).

По словам Андрея Небытова, двое мужчин, один из которых вышел на свободу после отбывания наказания за убийство и разбой, ворвались в дом пенсионеров, которых "замучили до смерти".

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"Женщину, которая видела лицо нападавшего, вывезли в поле, по дороге душили. Пенсионерка скончалась от травм головы и удушения. Ее мужа оставили умирать в доме", – рассказал заместитель главы НПУ.

Одного из злоумышленников задержали, сейчас он находится в СИЗО.

Другого – уроженца Винницкой области Петра Чекина, 1961 года рождения, – Департамент уголовного розыска объявил в розыск. Отмечается, что этот мужчина также ранее отбывал наказание за ряд преступлений. 

 
ФОТО ИЗ FACEBOOK ДЕПАРТАМЕНТА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА НПУ

После того, как злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, где он находится, на место выехали правоохранители.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

"В ходе сложной полицейской операции с привлечением спецподразделения КОРД и переговоров 63-летний мужчина не согласился сложить оружие и совершил самоубийство", – отметили в полиции, добавив, что после суицида рядом с телом обнаружили автоматическое оружие, снаряженные магазины и гранаты.

 
ФОТО ПОЛИЦИИ

Досудебное расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой) УК Украины продолжается.

полицияубийство
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