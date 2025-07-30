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Уряд запускає окремий напрямок програми "Контракт 18–24" для операторів дронів

Анастасія ПроцСереда, 30 липня 2025, 13:45
Уряд запускає окремий напрямок програми Контракт 18–24 для операторів дронів
Ілюстративне фото: Getty Images

Кабінет Міністрів запускає новий напрямок програми "Контракт 18–24", який стосується операторів дронів. Вони служитимуть у Збройних силах, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

Джерело: міністр оборони Денис Шмигаль

Деталі: За його словами, рішення ухвалили на виконання доручення президента Володимира Зеленського. Контракт для операторів дронів передбачає фіксований термін служби – 2 роки.

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Майбутні військовослужбовці проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової (з урахуванням сертифікатів) та ще 14 днів адаптаційного курсу.

Як і в основній програмі "18–24", контрактники отримуватимуть 1 млн грн – виплата здійснюється у три етапи. Після завершення служби держава гарантує додаткову підтримку, зокрема іпотеку під 0%.

Також уряд подав до парламенту законопроєкт про річну відстрочку від мобілізації для тих, хто добровільно відслужив за програмою. Вона діятиме з моменту досягнення 25 років.

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