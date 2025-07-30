Правительство запускает отдельное направление программы "Контракт 18-24" для операторов дронов

Кабинет Министров запускает новое направление программы "Контракт 18-24", которое касается операторов дронов. Они будут служить в Вооруженных силах, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Детали: По его словам, решение приняли во исполнение поручения президента Владимира Зеленского. Контракт для операторов дронов предусматривает фиксированный срок службы – 2 года.

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Будущие военнослужащие будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной (с учетом сертификатов) и еще 14 дней адаптационного курса.

Как и в основной программе "18-24", контрактники будут получать 1 млн грн – выплата осуществляется в три этапа. После завершения службы государство гарантирует дополнительную поддержку, в частности ипотеку под 0%.

Также правительство подало в парламент законопроект о годовой отсрочке от мобилизации для тех, кто добровольно отслужил по программе. Она будет действовать с момента достижения 25 лет.

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