У Женеві делегати з різних країн проігнорували виступ підсанкційної спікерки РФ Матвієнко

Під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на конференції спікерів парламентів у Женеві десятки делегатів залишили залу на знак протесту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео, яке опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк

Деталі: В опублікованому Кондратюк відеофрагменті можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко.

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"Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", – відреагувала Кондратюк.

Деталі щодо того, хто вийшов із зали або залишився, наразі невідомі.

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