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У Женеві делегати з різних країн проігнорували виступ підсанкційної спікерки РФ Матвієнко

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 30 липня 2025, 14:31
У Женеві делегати з різних країн проігнорували виступ підсанкційної спікерки РФ Матвієнко
ВАЛЕНТИНА МАТВІЄНКО. ФОТО COUNCIL.GOV.RU

Під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на конференції спікерів парламентів у Женеві десятки делегатів залишили залу на знак протесту.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео, яке опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк

Деталі: В опублікованому Кондратюк відеофрагменті можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко.

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"Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", – відреагувала Кондратюк. 

Деталі щодо того, хто вийшов із зали або залишився, наразі невідомі. 

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