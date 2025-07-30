У Женеві делегати з різних країн проігнорували виступ підсанкційної спікерки РФ Матвієнко
Середа, 30 липня 2025, 14:31
Під час виступу спікерки Ради Федерації РФ Валентини Матвієнко на конференції спікерів парламентів у Женеві десятки делегатів залишили залу на знак протесту.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відео, яке опублікувала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк
Деталі: В опублікованому Кондратюк відеофрагменті можна бачити, як кілька десятків членів делегацій залишають залу у зв’язку з виступом Матвієнко.
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"Я пишаюсь усіма нашими партнерами і колегами! Це демарш проти агресора, це підтримка народу України!", – відреагувала Кондратюк.
Деталі щодо того, хто вийшов із зали або залишився, наразі невідомі.
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Нагадаємо:
- Перед цим у Раді висловили обурення присутністю російської делегації та закликали учасників конференції уникати будь-яких взаємодій з нею.
- Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
- Всесвітня конференція голів парламентів збирається раз на 5 років. Це перша така подія з моменту повномасштабного нападу РФ на Україну.