В Женеве делегаты из разных стран проигнорировали выступление подсанкционного спикера РФ Матвиенко

Во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на конференции спикеров парламентов в Женеве десятки делегатов покинули зал в знак протеста.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео, которое опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк

Детали: В опубликованном Кондратюк видеофрагменте можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал в связи с выступлением Матвиенко.

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"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины!", – отреагировала Кондратюк.

Детали о том, кто вышел из зала или остался, пока неизвестны.

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Напомним: