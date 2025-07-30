В Женеве делегаты из разных стран проигнорировали выступление подсанкционного спикера РФ Матвиенко
Среда, 30 июля 2025, 14:31
Во время выступления спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко на конференции спикеров парламентов в Женеве десятки делегатов покинули зал в знак протеста.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на видео, которое опубликовала вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк
Детали: В опубликованном Кондратюк видеофрагменте можно видеть, как несколько десятков членов делегаций покидают зал в связи с выступлением Матвиенко.
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"Я горжусь всеми нашими партнерами и коллегами! Это демарш против агрессора, это поддержка народа Украины!", – отреагировала Кондратюк.
Детали о том, кто вышел из зала или остался, пока неизвестны.
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Напомним:
- Перед этим в Раде выразили возмущение присутствием российской делегации и призвали участников конференции избегать любых взаимодействий с ней.
- Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "позорный и не должен был состояться".
- Всемирная конференция глав парламентов собирается раз в 5 лет. Это первое такое событие с момента полномасштабного нападения РФ на Украину.