Тікав від ТЦК і стрибнув з мосту: ДБР розслідує смерть чоловіка в Миколаєві

Працівники ДБР розслідують обставини смерті чоловіка у Миколаєві, який втікав від наряду правоохоронців та службовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Деталі: Правоохоронці встановили, що 30 липня близько 10:00 зведений наряд у складі дільничного офіцера поліції та трьох співробітників Корабельного та Заводського РТЦК та СП м. Миколаєва зупинили для перевірки облікових документів чоловіка в одному з промислових районів міста. Однак він відразу почав тікати від наряду в бік пішохідного мосту через автомобільну дорогу та стрибнув з моста, що призвело до його смерті.

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На цей час проводиться огляд місця події, встановлюється особа загиблого, проводяться допити співробітника поліції, співробітників РТЦК та СП, встановлюються очевидці події.

Перевіряється інформація про можливу приналежність чоловіка до однієї із військових частин, додають у Бюро.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).