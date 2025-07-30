Убегал от ТЦК и прыгнул с моста: ГБР расследует смерть мужчины в Николаеве

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства смерти мужчины в Николаеве, который бежал от наряда правоохранителей и служащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Источник: Государственное бюро расследований

Детали: Правоохранители установили, что 30 июля около 10:00 сводный наряд в составе участкового офицера полиции и трех сотрудников Корабельного и Заводского РТЦК и СП г. Николаева остановили для проверки учетных документов мужчину в одном из промышленных районов города. Однако он сразу начал убегать от наряда в сторону пешеходного моста через автомобильную дорогу и прыгнул с моста, что привело к его смерти.

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В настоящее время проводится осмотр места происшествия, устанавливается личность погибшего, проводятся допросы сотрудника полиции, сотрудников РТЦК и СП, устанавливаются очевидцы происшествия.

Проверяется информация о возможной принадлежности мужчины к одной из воинских частей, добавляют в Бюро.

Досудебное расследование осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).