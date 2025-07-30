Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня.

Джерело: американський президент у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами Трампа, США вели "не так багато справ" з Індією, тому що "їхні тарифи занадто високі", і "вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".

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Також Трамп згадав, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також купує у РФ велику кількість озброєння, "в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні".

"Тому Індія буде сплачувати мито в розмірі 25%, а також штраф за вищезазначене, починаючи з 1 серпня", – резюмував президент США.

Перед тим міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.

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Як відомо, 14 липня Трамп пообіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи, якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

А 28 липня Трамп пообіцяв скоротити встановлений для Владіміра Путіна дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.