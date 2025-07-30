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Через залпові зливи у Києві є підтоплення, піднялася вода в річках і каналах

Валентина РоманенкоСереда, 30 липня 2025, 16:43
Через залпові зливи у Києві є підтоплення, піднялася вода в річках і каналах
фото Патрульної поліції Києва

Протягом двох останніх днів за короткий проміжок часу у столиці випала велика кількість опадів, працівники гідрослужб у посиленому режимі ліквідовують підтоплення.

Джерело: комунальна корпорація "Київавтодор"

Деталі: Комунальники зазначають, що така кількість опадів – набагато більше, ніж зазвичай у цей період, і більше за пропускну здатність системи дощової каналізації.

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Внаслідок залпових злив спостерігається різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, Дарницькому та Північно-Дарницькому меліоративних каналах, у каскаді озер Опечень. Це зменшує пропускну здатність колекторів дощової каналізації, які підключені до цих водойм.

Тому за деякими адресами зафіксовані локальні підтоплення, зокрема на вулицях Стеценка, Борщагівській, Дегтярівській, Садовій, Підлипка, Кирилівській, Автозаводській, Пріорській, Вишгородській та Макіївській.

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Через інтенсивність дощу на низці локацій можливі тимчасові скупчення води на поверхні проїжджої частини. У деяких місцях це може ускладнювати рух транспорту. Однак на більшості вулиць рух лишається відкритим.

У "Київавтодорі" звертають увагу, що не всі скупчення води є підтопленнями. У багатьох випадках вода стікає самопливом після відкриття решіток зливоприймачів або після очищення зливоприймачів.

У разі виявлення місць підтоплень радять звертатися до цілодобової диспетчерської служби КК "Київавтодор" за тел.: (044) 284-74-19.

Київпогода
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