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Из-за ливневых дождей в Киеве произошли подтопления, поднялся уровень воды в речках и каналах

Валентина РоманенкоСреда, 30 июля 2025, 16:43
Из-за ливневых дождей в Киеве произошли подтопления, поднялся уровень воды в речках и каналах
фото Патрульной полиции Киева

В течение двух последних дней за короткий промежуток времени в столице выпало большое количество осадков, работники гидрослужб в усиленном режиме ликвидируют подтопления.

Источник: коммунальная корпорация "Киевавтодор"

Детали: Коммунальщики отмечают, что такое количество осадков – намного больше, чем обычно в этот период, и превышает пропускную способность системы дождевой канализации.

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В результате ливневых дождей наблюдается резкое повышение уровня воды в реках Лыбидь, Нивка, Сырец, Дарницком и Северо-Дарницком мелиоративных каналах, в каскаде озер Опечень. Это уменьшает пропускную способность коллекторов дождевой канализации, которые подключены к этим водоемам.

Поэтому по некоторым адресам зафиксированы локальные подтопления, в частности на улицах Стеценко, Борщаговской, Дегтяревской, Садовой, Подлипка, Кирилловской, Автозаводской, Приорской, Вышгородской и Макеевской.

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Из-за интенсивности дождя на ряде локаций возможны временные скопления воды на поверхности проезжей части. В некоторых местах это может затруднять движение транспорта. Однако на большинстве улиц движение остается открытым.

В "Киевавтодоре" обращают внимание, что не все скопления воды являются подтоплениями. Во многих случаях вода стекает самотеком после открытия решеток ливнеприемников или после очистки ливнеприемников.

В случае обнаружения мест подтоплений советуют обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу КК "Киевавтодор" по тел.: (044) 284-74-19.

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