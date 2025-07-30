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У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 липня 2025, 22:04
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
Фото: Dnevnik.si

Унаслідок аварії на автомагістралі у Словенії в середу загинули пʼять іноземців, попередньо четверо з них – громадянки України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані поліції у виданні Delo.si

Деталі: Дорожньо-транспортна пригода сталась на автомагістралі неподалік поселення Словенські Кониці, що приблизно за 100 кілометрів на північ від Любляни.

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Український водій мікроавтобуса, що перевозив сімох людей, перевищив швидкість і врізався в задню частину причепа, яким, за попередніми даними, керував водій з Росії.

Унаслідок зіткнення загинули п'ятеро пасажирів мікроавтобуса. За попередніми даними, четверо з них – громадянки України.

Водій мікроавтобуса, який спричинив аварію, отримав лише легкі травми, а його пасажирка (за попередніми даними, теж українка) – важкі. Російський водій ваговоза, за попередніми даними, в аварії не постраждав.

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Як зазначає Delo.si, це одна з найсмертельніших ДТП у Словенії за останній час.

Нагадаємо, 13 червня автобус з українцями потрапив у ДТП поблизу французького міста Ле Ман. Повідомляли про чотирьох загиблих дорослих, троє з них – громадяни України.

У нещодавній аварії, коли поїзд зійшов з рейок неподалік міста Рідлінген у німецькій землі Баден-Вюртемберг, постраждали пʼять українців.

ДТПСловенія
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