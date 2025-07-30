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В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 30 июля 2025, 22:04
В ДТП в Словении погибли 4 украинки – местная полиция
Фото: Dnevnik.si

В результате аварии на автомагистрали в Словении в среду погибли пять иностранцев, предварительно четверо из них – гражданки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции в издании Delo.si

Детали: Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали недалеко от поселения Словенские Коницы, примерно в 100 километрах к северу от Любляны.

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Украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семерых человек, превысил скорость и врезался в заднюю часть прицепа, которым, по предварительным данным, управлял водитель из России.

В результате столкновения погибли пять пассажиров микроавтобуса. По предварительным данным, четверо из них – граждане Украины.

Водитель микроавтобуса, который стал виновником аварии, получил лишь легкие травмы, а его пассажирка (по предварительным данным, тоже украинка) – тяжелые. Российский водитель грузовика, по предварительным данным, в аварии не пострадал.

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Как отмечает Delo.si, это одно из самых смертоносных ДТП в Словении за последнее время.

Напомним, 13 июня автобус с украинцами попал в ДТП возле французского города Ле-Ман. Сообщалось о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины.

В недавней аварии, когда поезд сошел с рельсов недалеко от города Ридлинген в немецкой земле Баден-Вюртемберг, пострадали пять украинцев.

ДТПСловения
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