Від початку доби на фронті відбулось 159 зіткнень – Генштаб

Від початку доби 30 липня на фронті відбулось 159 бойових зіткнень, з них 49 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу станом на 22:00

Дослівно: Сьогодні окупанти завдали п’ятдесят авіаційних ударів, застосувавши 77 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1292 дронів-камікадзе та здійснили 4162 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах".

Реклама:

Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 25 атак росіян, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили десять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Кам’янка.

На Куп’янському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій на позиції наших оборонців у районах населених пунктів Кіндрашівка, Загризове та у напрямку Куп’янська.

РЕКЛАМА:

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 18 разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Ямполівка в бік населених пунктів Дронівка, Шандриголове, Ольгівка, Ямпіль.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили вісім ворожих атак поблизу Серебрянки, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано шість боєзіткнень. Загарбник намагався просуватись у районах Часового Яру, Міньківка, Новомаркове та у напрямку Бондарного.

На Торецькому напрямку росіяни 13 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Торецьк, Олександро-Шультине, Щербинівка, Олександро-Калинове, у напрямку Білої Гори та Плещіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 49 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Попів Яр, Федорівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Звірівка, Котлине, Удачне, Горіхове, у напрямку населених пунктів Бойківка, Новопавлівка, Покровськ, Родинське, Червоний Лиман, Новоукраїнка, Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази атакував у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Маліївка, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Малинівка.

Один раз атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районі населеного пункту Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог провів три безрезультатні атаки.