С начала суток на фронте произошло 159 столкновений – Генштаб

С начала суток 30 июля на фронте произошло 159 боевых столкновений, из них 49 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00

Дословно: Сегодня оккупанты нанесли пятьдесят авиационных ударов, применив 77 управляемых бомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1292 дронов-камикадзе и осуществили 4162 обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 25 атак россиян, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

На Купянском направлении противник совершил пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

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На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

На Северском направлении наши защитники отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано шесть боестолкновений. Захватчик пытался продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 49 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное.

На Новопавловском направлении враг 22 раза атаковал в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка.

Один раз атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

На Приднепровском направлении враг провел три безрезультатные атаки.