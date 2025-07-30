Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Республіканці в США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 30 липня 2025, 23:09
Республіканці в США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців
Фото - getty images

Сенатори-республіканці Роджер Вікер та Джим Ріш підготували законопроєкт, який передбачає створення спецфонду, який би наповнювали європейські союзники України для оплати американської зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal

Деталі: Законопроєкт Peace Act, підготовлений Вікером та Рішом, передбачає створення фонду при Міністерстві фінансів США для прийому грошей від союзників.

Реклама:

Ці кошти очільник Пентагону зможе використовувати для оплати замовлень військовим підрядникам для поповнення запасів США, щоб вони могли продовжувати постачати зброю в Україну.

Сенатори очікують, що фонд збиратиме від 5 до 8 мільярдів доларів на рік, а його основними донорами можуть бути Німеччина та Велика Британія.

За словами Роджера Вікера, Peace Act дає Дональду Трампу та союзникам США додаткову можливість прискорити постачання військової допомоги Україні коштом наявних американських запасів.

РЕКЛАМА:

"Це найшвидший спосіб озброїти Україну, а також мінімізувати стратегічну і військову загрозу, яку Росія становить для США і НАТО", – сказав Вікер у коментарі WSJ.

Сенатор обговорював законопроєкт з Білим домом, який в цілому сприйняв цю ідею позитивно, сказали WSJ його помічники.

Автори Peace Act сподіваються, що він може бути ухвалений до кінця 2025 року в межах щорічного законопроекту про оборонну політику, який готує очолюваний Вікером Комітет Сенату з питань збройних сил.

Нагадаємо, в середині липня американський президент Дональд Трамп заявив, що НАТО та США досягли домовленості щодо постачання Україні зброї.

Тоді ж він підтвердив, що має намір відправити Україні різні типи озброєння, зокрема й Patriot, які будуть "повністю оплачені".

СШАдопомога УкраїніЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Від початку доби на фронті відбулось 159 зіткнень – Генштаб
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У "спецоперації" щодо НАБУ та САП брали участь Єрмак, Кравченко та його товариш-юрист – УП
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп анонсував 25% мита для Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ
Усі новини...
США
Сенатор Грем відповів на зверхню заяву Кремля про "імунітет" до санкцій: Трамп змінює правила гри
Трамп заявив, що дозволить біженцям з України залишатися в США до кінця війни
Сенатор США про санкційний законопроєкт: "Путін не заслуговує додаткового часу"
Останні новини
23:14
Камала Гарріс відмовилась від планів іти в губернатори Каліфорнії
23:09
Республіканці в США пропонують створити фонд для поставок зброї Україні коштом європейців
23:04
оновлюєтьсяРФ атакує безпілотниками Україну: В Києві пролунали вибухи
22:56
Нацбанк аналізує діяльність 6 фінкомпаній: підозрює у порушеннях
22:41
Пустився берега. Як Трамп воює з американськими вишами та чи вплине це на Україну
22:35
Від початку доби на фронті відбулось 159 зіткнень – Генштаб
22:15
В австралійському зоопарку цуценя та осиротіле дитинча гепарда стали майже "братом і сестрою"
22:14
Уряд Німеччини схвалив бюджет на 2026 рік з 8,5 млрд євро для України
22:04
У ДТП у Словенії загинули 4 українки – місцева поліція
21:55
Всіх засуджених евакуювали з колонії на Запоріжжі, яку росіяни атакували КАБами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: